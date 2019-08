Summer Jamboree, il programma completo di mercoledì 7 agosto Decine gli eventi in programma nelle diverse location predisposte in vari punti di Senigallia

Rock’n’Roll, Swamp Rock, Cajun Blues, Doo wop mercoledì 7 agosto al Summer Jamboree, XX Festival Internazionale di Musica e Cultura dell’America anni ’40 e ’50, in corso a Senigallia (Marche – AN) fino all’11 agosto. Mentre il Foro accoglie la Doo wop Night con l’icona Jimmy Gallagher USA, sul palco ai Giardini della Rocca arrivano il mitico Don Leady con i suoi Tail Gators USA. I dj impegnati per la serata sono Shuffle DeLuxe, At’s Crazy Record Hop, DJ Big 10 Inch, Slim. Le serate del Summer Jamboree quest’anno sono presentate da Alice Balossi, Jackson Sloan con l’amichevole partecipazione di Dario Salvatori.

Nata negli anni Ottanta, i Tail Gators arrivano da Austin Texas. Anni fa la rivista “Rolling Stone” ha descritto il loro stile come “Swamp-rock heaven”. Miscelano gli ingredienti essenziali del Rock’n’Roll con la musica tradizionale Americana che va dal Cajun e Zydeco al Rhythm’n’Blues, Country e Surf, tutti serviti in una ricetta speciale che è unicamente loro. Nominato a un Grammy come chitarrista, Don Leady ha formato i Tail Gators nel 1985 dopo aver lasciato la sua band di rock e roots, i Leroi Brothers. Unendosi al leggendario bassista dei Fabulous Thunderbirds, Keith Ferguson e al batterista Gary Mudcat Smith, formarono un trio che ebbe enorme successo tra gli appassionati e riuscì a creare uno stile personale, decisamente… swamp! Nel corso degli anni, molti grandi artisti hanno collaborato e suonato con la band, inclusi Denny Freeman, Evan Johns, Frankie Camaro, Mike Buck, JJ Barrera e Chico Oropeza. La loro popolarità è salita così in alto che anche Billy Gibbons degli ZZ Top ha definito i Tail Gators la sua band americana preferita. La formazione attuale vede il polistrumentista Don affiancato da JJ Barrera al basso e Alberto Telo alla batteria.

Prima di godersi la serata live, gli appassionati hanno un’intera giornata piena di Rock and Roll da vivere. A cominciare dal Dance Camp che dalle 11.10 alle 17.50 propone lezioni di ballo con alcuni tra i migliori docenti e campioni del mondo di specialità. Il programma del 7 agosto prevede: Boogie Woogie con Markus & Lizette, Collegiata Shag con Steve & Fancy, Lindy Hop con Rasmus & Tove, Balboa con Todd & Katja, Jive con Aaron & Miss Dee, Lindy Hop con Fredrik & Mimmi. Dalle 12 si attiva il Beach-side Record Hop al Mascalzone, con staffetta di DJ Houserockin’ Chris, Heidi, Voodoo Doll, Andy Fisher fino alle 19. Dalle 19 la staffetta si sposta allo Street Corner in piazza del Duca (Cafè Bicchia) con DJ Cannonball, Lola Terry, Steiger, Vangelis. Una volta in piazza del Duca c’è anche la possibilità di visitare una mostra straordinaria realizzata per il ventennale del Festival: “Rock and Roll is a State of the Soul”, aperta dalle 17 alle 01 e allestita tra palazzo del Duca e Palazzetto Baviera. Un racconto fotografico immersivo di questi 20 anni di Summer Jamboree, ma anche della storia del rock and roll immortalata a Senigallia in questi due incredibili decenni, tra icone e star dell’epoca come Jerry Lee Lewis, ritratti e momenti indimenticabili catturati dall’occhio di magnifici fotografi. Dalle 17 apre il Rockin’ Village diffuso tra Giardini Rocca, piazza Manni, piazza del Duca e piazza Garibaldi. Per chi ama auto e moto d’epoca, ci sono il Park Auto USA & Moto pre 1969 in piazza Simoncelli e in Piazzale Rosi (In prossimità della Pescheria) il Park Moto Custom & Café Racer. Le luci del Festival ai Giardini della Rocca si accendono intorno alle 18 per la consueta lezione di ballo gratuita, condotta da Diana e Marco, occasione sempre molto apprezzata e frequentata tanto da essere raddoppiata. Dalle 19, la lezione si sposta infatti in piazza Garibaldi con Roberto e Chiara. Al record hop ci saranno DJ Muffin Man, Swingy The Kid, Axel Woodpecker, Mickey Melodies fino alle 01.30.

Per quanto riguarda i momenti live, mercoledì 7 agosto i fan potranno divertirsi con The Tail Gators ai giardini della Rocca e con la Big Doo-wop Night al Foro Annonario. Una novità nel palinsesto del Summer Jamboree che porterà insieme sul palco: Jimmy Gallagher from The Passions USA, Charlie Thompson UK, The Velvet Candles ES, The Class of ’58 UK, Greg ITA, The New Tones ITA, Blasco ITA e Al Bianchi ITA, con il supporto dei Good Fellas, house band del Festival. Il Record Hop al Foro è a cura di DJ Giusy Wild. Per concludere in bellezza la serata, dalle 01 alle 04 c’è il dopofestival alla Rotonda a Mare riservato a 400 irriducibili della notte Rock and Roll, con DJ Rocketeer, Jay Cee, Elwood. Ingresso euro 12.

Infopoint: Piazza Manni, dal 31 Luglio all’11 Agosto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 01.00.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XX edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Aperol Spritz, Wild Turkey, Estra Prometeo del gruppo Estra, Algida, Hellmann’s, Sostantia, Flying Tiger Copenhagen, SKYN by Akuel. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

PROGRAMMA GIORNALIERO 7 AGOSTO

11.10 – 17.50 Dance Camp

Rotonda a mare | Palco Teatro La Fenice | Foyer Teatro La Fenice

Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie, Tap, Jazz, Shag, Jive…

Info & Registration: 10.00 – 11.00 Rotonda a Mare

Beach-side Record Hop | Mascalzone | L. Mare D. Alighieri

12.00 – 14.00 DJ Houserockin’ Chris

14.00 – 15.30 DJ Heidi

15.30 – 17.00 DJ Voodoo Doll

17.00 – 19.00 DJ Andy Fisher

Palazzo del Duca | Palazzetto Baviera | Piazza del Duca

17.00 – 01.00 ROCK’N’ROLL IS A STATE OF THE SOUL

20th Anniversary Immersive Exhibition | Mostra fotografica immersiva

Rockin’ Village 17.00 – 01.00

Giardini Rocca | P.zza Manni | P.zza del Duca | Vintage Market

Piazza Garibaldi: Vintage Market | Barber Shop & Hairstyling

Piazza Simoncelli:Park Auto USA & Moto pre 1969

Piazzale Rosi (In prossimità della Pescheria | Near the Fish market): Park Moto Custom & Café Racer

Rocca Stage | Giardini Rocca

18.00 – 19.00 Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

19.00 – 20.00 DJ Shuffle DeLuxe

20.00 – 21.00THE TAIL GATORS USA

21.00 – 22.00 DJ At’s Crazy Record Hop

22.00 – 23.00THE TAIL GATORS USA

23.00 – 24.00 DJ Big 10 Inch

00.00 – 01.30 DJ Slim

Piazza Garibaldi Stage

18.30 – 19.00 DJ Muffin Man

19.00 – 20.00 Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

20.00 – 22.00 DJ Swingy The Kid

22.00 – 24.00 DJ Axel Woodpecker

00.00 – 01.30 DJ Mickey Melodies

Street Corner | P.zza del Duca| Cafè Bicchia

19.00 – 20.30 DJ Cannonball

20.30 – 22.00 DJ Lola Terry

22.00 – 23.30 DJ Steiger

23.30 – 01.00 DJ Vangelis

Palco Centrale | Main Stage | Foro Annonario

21.00 – 21.30 DJ Giusy Wild

21.30 – 01.00 BIG DOO-WOP NIGHT*

starring:JIMMY GALLAGHER from The Passions USA

CHARLIE THOMPSON UK | THE VELVET CANDLES ES | THE CLASS OF ’58 UK

GREG ITA | THE NEW TONES ITA | BLASCO ITA | AL BIANCHI ITA

01.00 – 01.30 DJ Giusy Wild

Rotonda a Mare | Music and Dance

Disponibilità 400 posti | Limited 400 people

01.00 – 02.00 DJ Rocketeer

02.00 – 03.00 DJ Jay Cee

03.00 – 04.00 DJ Elwood

Ingresso euro 12 | admission euro 12