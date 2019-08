Summer Jamboree, mercoledì 7 agosto è tempo della “Big Doo-wop Night” L'evento, che si avvarrà della presenza del leggendario Jimmy Gallagher, si svolgerà presso il Foro Annonario

Armonie vocali, intrecci ritmico-sonori, feeling e divertimento. In altre parole Big Doo-wop Night al Foro Annonario, mercoledì 7 agosto al Summer Jamboree. Una novità eccezionale pensata per celebrare il XX Festival Internazionale di Musica e Cultura dell’America anni ’40 e ’50 in corso fino all’11 agosto, che in tante edizioni ha ospitato magnifici artisti di questo stile.

Per l’occasione, si ritroveranno insieme nella stessa serata, sullo stesso palco, cantanti da brividi. Un “best of” con il leggendario Jimmy Gallagher from The Passions USA, Charlie Thompson UK, The Velvet Candles ES, The Class of ’58 UK, Greg ITA, The New Tones ITA, Blasco ITA e Al Bianchi ITA, con il supporto dei Good Fellas, house band del Festival. Il concerto avrà inizio alle 21.30 e finirà alle 01. Quasi 4 ore di emozioni in musica. Dj resident per la serata al Foro è dj Giusy Wild. Presentatori: Alice Balossi, Jackson Sloan, con la amichevole partecipazione di Dario Salvatori.

Impossibile non illuminare tra tutti questi nomi quello della star Jimmy Gallagher USA, un vero personaggio della storia del Rock and Roll. Nato a Brooklyn, cuore della scena Doo-wop di New York negli anni ’50, Jimmy Gallagher era destinato alla celebrità sin dalla giovane età. Al liceo cantava già in varie band e mentre era ancora adolescente era il cantante leader della band Doo-Wop The Passions, uno dei gruppi che ha contribuito a fare la storia di questo stile. Con il sostegno e l’incoraggiamento del manager dei Mystics Jim Gribble, la band ha suonato un po’ ovunque, con diversi nomi, prima di scegliere il definitivo “The Passions” alla vigilia della registrazione del loro primo successo: “Just to be with you”. Molto rapidamente la band sforna altre hit come “This is my love”, “I only want to be with you” e “Gloria” e la popolarità delle band aumenta altrettanto rapidamente. Da qui l’apparizione su American Bandstand di Dick Clark e la collaborazione per il DJ Alan Freed, esibendosi insieme ad alcune delle star della musica dell’epoca tra cui Dion and the Belmonts, Isley Brothers, The Skyliners. Gallagher ha registrato più di una dozzina di brani con la band, poi negli anni ‘60 iniziò una lunga carriera militare, servendo il suo paese in marina, trovando anche il tempo per crescere una famiglia. Fortunatamente per noi, Jimmy ha sempre continuato a cantare ed esibirsi, spesso anche con le altre leggende del Doo-Wop, in tutto il mondo, e uno dei suoi prossimi appuntamenti sarà il Summer Jamboree!

Sul palco con la star Gallagher, troveremo poi i Velvet Candles ES, conosciuti e stimati in tutto il mondo come i numeri 1 di questo stile. Il repertorio spazia dal Rhythm’n’Blues degli anni ’50 ai brani delle band italo-americane di Doo Wop dei primi anni ’60. Si sono esibiti in tutta Europa e hanno suonato con alcune delle migliori personalità del Rock and Roll, da Larry Chance, Stan Zizka, Gaynel Hodge, Tommy Hunt, Norman Fox, fino a Mike Sanchez e Charlie Thompson che ritroveremo proprio in questa occasione. Charlie Thompson UK è considerato tra le più importanti voci di Ameripolitan, Rockabilly, Country, Hillbilly, Honky Tonk, ma con questa partecipazione al Summer Jamboree dimostra come sappia cantare bene qualsiasi cosa e per il ventennale propone appunto un repertorio doo-wop. Non c’è bisogno di dire perché sul palco della Big Doo Wop Night troveremo anche The Class of ’58 UK, la famiglia del Rock and Roll, riconosciuta in tutto il mondo come una delle migliori band europee di Rock & Roll e Doo Wop, appunto. Howie (padre) alla chitarra e voce, Chris (madre) al contrabbasso e voce, i loro figli Johnny, alla batteria e voce, e Davie al pianoforte e voce regalano armonie vocali di altissimo livello anche grazie all’unione famigliare. Spazio poi ai rappresentanti del genere in Italia. Il doo-wop è stato particolarmente nelle corde degli italo-americani di Brooklyn e non è un caso dunque che alla Doo Wop Night partecipino i New Tones, Blasco, Greg e Al Bianchi. Da romanticissime ballad a scatenati Rock and Roll, sanno miscelare le voci e gli strumenti in modo magistrale, trasferendo tutte le emozioni dell’epoca. House Band del Festival che sosterrà le armonie di questi magnifici cantanti sono i Good Fellas, meglio conosciuti come i Gangster dello Swing. Sono nel mondo del rock’n’roll e dello swing da venticinque anni, ha fatto da backin’ band ai migliori rappresentanti del R’n’R e sanno trasmettere le vibrazioni e l’impulso swing come nessun altro.

