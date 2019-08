Sul main stage del Summer Jamboree Charlie Thompson in versione Rhythm’n’Blues Sul palco anche i Tail Gators con il loro "swamp" rock

The R’n’B Side di Charlie Thompson UK al Summer Jamboree… Un’occasione più unica che rara! Nella notte del 6 agosto, il palco del Foro Annonario di Senigallia (Marche – AN), main stage del Festival Internazionale di Musica e Cultura dell’America anni ’40 e ’50 in corso fino all’11 agosto, accoglie il re del vintage hillbilly music e country in una versione inedita e speciale, pensata apposta per l’occasione del ventennale del Festival. A seguire, arriverà l’energia “swamp” dei Tail Gators USA.



La serata avrà inizio alle 21 con il record hop di riscaldamento e per tutta la serata si alterneranno DJ Terry Elliott e Elwood. Presentatori: Alice Balossi, Jackson Sloan con l’amichevole partecipazione di Dario Salvatori.

Alle 21.30 salirà sul palco Charlie Thompson UK, considerato tra le più importanti voci di Ameripolitan, Rockabilly, Country, Hillbilly, Honky Tonk. Qualsiasi stile canti, riesce a ricreare alla perfezione le atmosfere anni Cinquanta e riportarne l’anima. In questa occasione davvero speciale però, Charlie Thompson sostituirà il suo famoso look Hillbilly con uno sfavillante smoking e metterà in mostra le sue abilità canore dimostrando che può cantare anche in altre vesti… Infatti, per la XX edizione del Summer Jamboree, Thompson ha scelto un repertorio Doo wop e Rhythm & Blues degli anni ’50. Una performance unica ed eccezionale per chi già lo conosce e per chi può scoprirlo. Ad affiancarlo ci saranno i gangster dello swing The Good Fellas ITA, house band del Festival con esperienza da vendere e energia pura.

Alle 23.15 sarà invece la volta dei Tail Gators USA, band proveniente da Austin TX. Miscelano gli ingredienti essenziali del Rock’n’Roll con la musica tradizionale americana che va dal Cajun e Zydeco al Rhythm’n’Blues, Country e Surf, tutti serviti in una ricetta speciale che è unicamente loro e che viene definita “swampabilly”, “gritty good time gumbo music”. Nominato a un Grammy come chitarrista, Don Leady ha formato i Tail Gators nel 1985. Oggi è affiancato dal chitarrista prodigio Jack Montesinos, da Eric Przygocki al contrabbasso e da Alberto Telo alla batteria. Sono la band preferita da Billy Gibbons degli ZZ Top. A fare da cornice a questi due fantastici momenti live ci sono come sempre i professionisti del Record Hop in arrivo da tutto il mondo, che manterranno alta l’adrenalina prima, durante e dopo i concerti, con selezioni musicali irresistibili. Stavolta tocca a DJ Terry Elliot e Elwood.

Infopoint: Piazza Manni, dal 31 Luglio all’11 Agosto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 01.00.

