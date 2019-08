Continua a gonfie vele la stagione agonistica per gli atleti della LunA Sports Academy Pioggia di medaglie ai Campionati Regionali strada sull'anello stradale a Porto d'Ascoli

Domenica 28 luglio si sono svolti i Campionati Regionali strada sull’anello stradale a Porto d’Ascoli, validi per le qualificazioni ai Campionati Italiani su strada che si svolgeranno a settembre sempre a San Benedetto.



Podio tutto della LunA Sports Academy quello della categoria Allievi maschi sia nella gara 5000 mt punti con Pierdicca Massimo, Martinelli Leonardo e Moroni Filippo sia nella gara 1 giro sprint con Moroni Filippo, Mencarelli Federico e Falaschi Michel.

Si sono aggiudicati il titolo di Campione Regionale delle Marche anche Alice Sorcionovo, categoria ragazzi femmine, nella gara di velocità 300 mt sprint, Federica Grilli doppia medaglia d’oro, categoria allievi femmine, sia nella gara di velocità che nella gara di fondo. Doppia medaglia d’oro anche per Nicole Buccolini, nella categoria Junior femmine, sia la 5000 mt a punti che la gara 1 giro sprint.

Medaglia d’argento nella categoria ragazzi femmine per Alice Sorcionovo nella gara 3000 mt. Doppia medaglia d’argento per Alessio Piergigli, categoria Junior maschi, nella gara 5000 mt a punti e nella gara 1 giro sprint. Doppio argento anche per Martina Ferretti, categoria Junior femmine.

Doppia medaglia di bronzo per Silvia Paoletti, categoria ragazzi femmine, nella gara 300 mt sprint e 3000 mt. Punti. Ottime le prestazioni degli altri atleti che hanno sfiorato il podio per un soffio come Valentina Arthemalle, Sofia Bocconi e Greta Pasquinotti.

Con 80 punti la LunA Sports Academy si è classificata al secondo posto su 12 società marchigiane.

Soddisfatto il presidente che ringrazia il coach Luca Bernacchia per l’ottimo lavoro svolto con gli atleti.

Un ringraziamento particolare a tutti gli sponsor e le persone che con il loro sostegno e supporto contribuiscono nell’opera di costruzione del volto sano e bello dello sport nella nostra città (Natura Si, Lowengrube, Gym & Fitness, King Sport, Axa Assicurazioni, Assicurazione Generali, Nuova Comes, Metalmeccanica Bordi, Quindi Caffè, Ristorante CountryHouse Beatrice, Seanergymarine).

da LunA Sports Academy