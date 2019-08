La formidabile alchimia Rock and Roll al centro di Senigallia Lunedì 5 agosto, nella notte del Big Hawaiian Party

Ci sono un cantante americano, un chitarrista svizzero, un sassofonista tedesco, un batterista svizzero e un bassista italiano… Non è una barzelletta sui musicisti. È la formidabile alchimia R’n’R di una band che travolgerà il palco ai Giardini della Rocca, lunedì 5 agosto.



La giornata di lunedì 5 agosto al Summer Jamboree è certamente concentrata sull’Hawaiian party in spiaggia, ma il XX Festival Internazionale di Musica e Cultura dell’America anni ’40 e ’50 lascia un bel presidio Rock in centro, ovvero gli Hoo-Doo Sinners USA/ITA/DE/CH. Questa band suonerà in doppio set alle 20 e alle 22 ai Giardini della Rocca, sostenuta da una staffetta di DJ: Big 10 Inch, Cannonball, Andy Fisher, Steiger.

Composta da cinque musicisti internazionali che per quasi trent’anni hanno girato il mondo suonando in diverse formazioni, la band degli Hoo-Doo Sinners è un concentrato di energia. I componenti si incontrano 5 anni fa, in una calda giornata d’agosto, ad una festa Rockabilly. Per divertimento, dopo aver prosciugato alcune bottiglie di tequila, prendono gli strumenti e improvvisano una jam.

Il pubblico impazzisce e applaude e chiede il bis. Loro si concedono e suonano, suonano, suonano fino allo sfinimento. Il giorno dopo, per pura coincidenza o forse no, si ritrovano a pranzo assieme e, tra una chiacchiera e un bicchiere, decidono di dar seguito a quella miscela improvvisata. È così che nasce la band. Da allora, sono diventati inseparabili e la loro sintonia diventa una carta in più sul palco. La giornata del Summer Jamboree inizia alle 12 con il Beach-Side Record Hop al Mascalzone e i DJ Shuffle DeLuxe, Rocketeer, Vangelis, Houserockin’ Chris. Per chi partecipa al Dance Camp, inizia ancora prima, alle 11.10 e prosegue fino alle 17.50 con lezioni di Boogie Woogie con Isabella & Pontus, Lindy Hop con Vincenzo & Katja, Balboa con Peter & Moe, Jive con Jay Cee & Marie, Collegiata Shag con Steve & Fancy, Lindy Hop con Rasmus & Tove, Solo jazz (open level) con Markus. Gli amanti della danza avranno a disposizione anche le lezioni di ballo gratuite ai Giardini della Rocca dalle 18 alle 19 con Diana e Marco e in piazza Garibaldi dalle 19 alle 20 con Roberto e Chiara, dove si alterneranno DJ Skinny Mule, Jay Cee, Muffin Man, Swingy The Kid. Il Rockin’ Village è attivo dalle 17 alle 01 con il Vintage Market di stand di abbigliamento, oggettistica e arredamento vintage selezionato, il barer shop e parrucchieria American vintage style, punti ristoro diffuso tra Giardini della Rocca, Piazza Manni, Piazza del Duca, Piazza Garibaldi. In quest’ultimo spazio ci sono anche il record hop di DJ Skinny Mule, Jay Cee, Muffin Man, Swingy The Kid. In Piazza Simoncelli c’è il Park Auto USA & Moto pre 1969, mentre in Piazzale Rosi c’è il Park Moto Custom & Café Racer.

Lo Street Corner con DJ Mickey Melodies, Elwood, Sauro, Axel Woodpecker in Piazza del Duca (Cafè Bicchia) è attivo dalle 19 alle 01. Dalle 17 alle 01 è inoltre possibile visitare la mostra “Rock and Roll is a State of The Soul”, un affascinante viaggio immersivo in 20 anni di Summer Jamboree, tra foto, manifesti e persino un wall of wonder di grandezza eccezionale in cui si può assistere a un Burlesque olografico e virtuale con Eve La Plume, regina italiana del genere.

Per chi punta verso il Big Hawaiian Party on the Beach, l’appuntamento è all’Acquapazza (Lungomare Mameli, 178) a partire dalle 18. I concerti avranno inizio alle 20.30, con i Belli di Waikiki ITA, i mitici Los Lobos USA e in chiusura The Jolly Rockers ITA feat. Greg & Max Paiella. Dalle 02.30, Record hop e djs all night long. I DJ impegnati per tutto l’evento Hawaiian sono Ringo, Tropicana Joe, Big Papa Mac, Terry Elliot, At’s Crazy Record Hop. Ingresso euro 15. FREE Bus Service: dalle 17.00 alle 04.00 orario continuato dalla Stazione Ferroviaria all’Hawaiian party (Via Niccolò Tommaseo) e Treni speciali a disposizione.

Infopoint: Piazza Manni, dal 31 Luglio all’11 Agosto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 01.00.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XX edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Aperol Spritz, Wild Turkey, Estra Prometeo del gruppo Estra, Algida, Hellmann’s, Sostantia, Flying Tiger Copenhagen, SKYN by Akuel. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

