Senigallia, nuovi episodi di case fantasma Vittima una famiglia di turisti: l’appartamento affittato era già occupato

162 Letture Cronaca

Nuovo episodio di casa fantasma a Senigallia. A farne le spese una famiglia proveniente dalla Basilicata che aveva affittato un alloggio sul lungomare Alighieri versando una caparra di 400 euro.



Giunti sul posto l’amara scoperta: la casa era già occupata da altri affittuari. La famiglia disperata per la situazione si è recata in commissariato per sporgere denuncia; qui il poliziotto presente, conscio della difficoltà a reperire un’altra abitazione, ha avviato una serie di ricerche che hanno consentito alla fine di trovare una soluzione che permetterà ai turisti truffati di poter trascorrere le agognate vacanze senigalliesi.

Purtroppo si tratta solo dell’ultimo caso di truffa: solo nel mese di maggio la Polizia ha provveduto a denunciare ben 12 persone responsabili di questa tipologia di truffa.