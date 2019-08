Al Summer Jamboree XX WORKSHOP di Fotografia con il pluripremiato Pippo Onorati Il 5 agosto dalle ore 17:00

Insieme ai primi ospiti celebri del Summer Jamboree arrivano in città anche i grandi fotografi protagonisti della mostra ROCK’N’ROLL IS A STATE OF THE SOUL co-prodotta da Comune di Senigallia e dal Summer Jamboree in occasione dei 20 anni del Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50.



Il primo ad arrivare sarà Amedeo Turello (Montecarlo Fotografo di moda e ritrattista di celebrity, collezionista e curatore di importanti mostre da quelle del Calendario Pirelli fino a quelle dei più grandi fotografi internazionali che hanno celebrato la moda e la bellezza), a cui seguirà Graziano Panfili (Roma – espone in musei e gallerie di diversi Paesi del mondo, affermato in prestigiosi concorsi nazionali e internazionali), Pippo Onorati (Roma fotografo, designer, regista, giornalista, già collaboratore di Oliviero Toscani in Benetton, per Fabrica e Colors), e Giovanni Cocco (Sulmona – Le Monde, Newsweek, National, Geographic). Atteso anche, impegni professionali permettendo, Luca Locatelli (Milano – World Press Photo Environment, collabora con National Geographic, The New York Times Magazine).

Tra i fotografi in esposizione anche il senigalliese Guido Calamosca (fotografo di Senigallia che vive e lavora a Bologna. Impegnato nel progetto fotografico del Summer Jamboree da oltre sette anni cogliendo scatti unici e irripetibili), e molti altri straordinari professionisti della fotografia che in questi vent’anni sono passati al Festival cogliendo momenti memorabili di felicità vissuta in occasione della “Hottest rockin’ holiday on earth”.

Un’occasione ghiotta per gli amanti della fotografia anche per potersi far autografare il prestigioso catalogo della mostra appena uscito e in vendita presso il bookshop di Palazzetto Baviera.

Proprio in occasione del Summer Jamboree 20th Anniversary sono stati organizzati due workshop fotografici, il primo annunciato due giorni fa con Graziano Panfili, andato sold out in 24 ore, dedicato alle “Luci del Cinema applicate alla fotografia” ed il secondo annunciato adesso che rappresenta una preziosa occasione di apprendimento da uno dei più stimati e riconosciuti fotografi della scena contemporanea, il pluripremiato Pippo Onorati.

WORKSHOP di Fotografia con il pluripremiato Pippo Onorati a Senigallia il 5 agosto dalle ore 17:00

“L’idea è quella di raccontare da un lato, e provare in prima persona dall’altro, cosa significhi fare un ritratto a delle persone cosi originali, così cariche di un’estetica fuori dal comune ma per loro normale, così pronte a mettersi in gioco davanti l’obiettivo ma anche così difficili da far scoprire veramente.

Raccontare qual’è il modo giusto di approcciare queste persone, che siano star della musica, addetti ai lavori, oppure ballerini, performer o “semplici” appassionati.

Riuscire in pochi secondi di conoscenza e approccio a capire il loro modo di muoversi, di mettersi in posa, di coprirsi o di scoprirsi.

Cercare di mettersi “alla giusta distanza”, sia fisica che emotiva, per poter scattare una buona foto, un ritratto che il racconti e contemporaneamente li rispecchi.

Un workshop dove di parlerà soprattutto di SAPER VEDERE, molto più che di saper usare una macchina fotografica, qualsiasi essa sia”.

COSTO DI ISCRIZIONE € 50

Incluso nel costo il biglietto di ingresso alla mostra.

Per prenotazioni scrivere a: accrediti@summerjamboree.com oppure è possibile iscriversi presso l’Infopoint in Piazza Manni, dal 31 Luglio all’11 Agosto dalle 10.00 alle 13 e dalle 16 alle 01

Il pagamento del workshop avverrà in loco prima del workshop

Programma del WORKSHOP

Senigallia 5 agosto dalle ore 17:00

Palazzo del Duca _ Palazzetto Baviera Senigallia

Ore 17:00 ritrovo presso l’ingresso della mostra a Palazzo del Duca e inizio visita guidata della mostra

ROCK’N’ROLL IS A STATE OF THE SOUL insieme a Pippo Onorati

https://rocknrollisastateofthesoul.com

Ore 18:30 workshop pratico itinerante per la città

Per chi lo desidera si può rimanere a cena insieme a Pippo Onorati in uno degli street food del Festival e proseguire “il racconto” durante la serata.

Pippo Onorati è un fotografo, direttore creativo, designer e regista italiano.

Dopo aver esercitato per anni il mestiere di giornalista (con pubblicazioni come La Repubblica, l’Unità, il Manifesto, Gambero Rosso, Arcigola Slow Food, il Salvagente, e Askanews) nel 1993 l’incontro con Oliviero Toscani, nel periodo d’oro dei famosi progetti per Benetton, Fabrica e Colors, gli cambia la vita, avvicinandolo al mondo delle arti visive. Nel 1997 fonda Mammanannapappacacca Factory, società di fotografia, video e design, e inizia la sua personale avventura nel campo delle arti creative. Come fotografo e direttore creativo ha realizzato insieme a tanti collaboratori mostre fotografiche, libri, cataloghi, calendari, pubblicità e immagine coordinata per le più importanti aziende italiane e non, quali Jovanotti, Rai, Mediaset, MTV, Artè, BBC, Benetton, Feltrinelli , Rai, Cgil, Cisl, Fnp, Nikon, Shoot 4 Change, Lavazza, Tim, Vodafone, OVS, Ducati, Logan, Impure, Omybag, Coragroppo, Arper, Lago, Unison Research, Esperya, Simplicissimus, StreetLib, Classima Club, AIL , Avis, Genitin, GSF, Summer Jamboree, Ferrara Buskers Festival, Gambero Rosso, Slow Food, il Buongusto, Vinomagazzino, Sant’Eustachio il caffè, Pastificio dei Campi, Conti Zecca, Birra del Borgo, Olio Flaminio, Olio Trevi, Acetaia Sangiacomo, Gustiamo, Les Caves de Pyrene, il Ministero dello Sviluppo, Enel, Comune di Roma, Comune di Siena, Comune di Venezia, Comune di Ravello, Regione Campania, e molti altri…

Ha vinto premi di fotografia, cinema e design, è docente in varie istituzioni pubbliche e private, e continua a fare questo lavoro divertendosi molto. In buona parte dei suoi lavori più importanti ha avuto al suo fianco nella realizzazione grafica Salvatore Gregorietti, uno dei più famosi grafici al mondo, fondatore dello Studio Unimark International insieme a Bob Noorda e Massimo Vignelli. Ha insegnato per 7 anni fotografia e comunicazione visiva alla Facoltà di Scienze della comunicazione a Roma, allo IUAV a Venezia, allo IED e in molti altri workshop di fotografia e comunicazione visiva in giro per l’Italia. Ha un super studio in un posto unico, un ex capannone industriale a Roma, nell’oramai famoso distretto creativo Mandrione District, che lui stesso ha contribuito a creare.



