Nella notte di domenica 4 agosto al Summer Jamboree dagli USA il cowboy Jimmy Dale Sarà seguito da una inedita formazione The Rock-O-Rama Band. Grande Rock and Roll dal main stage di Senigallia!

139 Letture Cultura e Spettacoli

Domenica 4 agosto al Summer Jamboree per la XX edizione del Festival Internazionale di Musica e Cultura dell’America anni ’40 e ’50, in corso a Senigallia (Marche – AN) fino all’11 agosto, è atteso sul palco del Foro Annonario il Jimmy Dale USA.

Come di consueto il main stage accoglie ogni sera almeno due band live, in un susseguirsi di emozioni swing e R’n’R live, inframezzate da selezionati Record Hop internazionali che domenica vedranno all’opera DJ Terry Elliott e At’s Crazy Record Hop.

Domenica 4 agosto un combo inedito e formidabile The Rock-O-Rama Band ITA, che seguirà il concerto delle 21.30 dove troveremo il cowboy Jimmy Dale USA, per una serata di Honky tonk, Rockabilly e Jump Blues.

L’artista statunitense Jimmy Dale ha iniziato a suonare professionalmente, nei club in Oklahoma e Kansas, già dall’età di 16 anni. È cresciuto ascoltando vari tipi di musica, viaggiando spesso al fianco del padre, Melvin Richardson, contrabbassista in Oklahoma. Nelle sua famiglia troviamo anche altri musicisti: suo nonno Hubert Pearce, cugino sia dell’iconico cantante di Honky Tonk “Webb Pierce”, sia dei famosissimi musicisti country “The Wilburn Brothers”, ha suonato negli Honky Tonks negli anni ’40, ’50 e ’60 in Oklahoma, Texas e Louisiana, e Jimmy Dale Richardson ne segue le orme… Famoso per aver composto alcune delle musiche recenti più intriganti dell’Oklahoma, con la sua fantastica voce e con la sua decisa chitarra elettrica, Jimmy porta avanti la cultura delle tradizioni a ritmo di Honky Tonk, Rockabilly e Jump Blues.

Infopoint: Piazza Manni, dal 31 Luglio all’11 Agosto dalle 10.00 alle 13 e dalle 16 all’1.00 di notte.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XX edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Aperol Spritz, Wild Turkey, Estra Prometeo del gruppo Estra, Algida, Hellmann’s, Sostantia, Flying Tiger Copenhagen, SKYN by Akuel. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.



#summerjamboree #astateofthesoul

Info per il pubblico: www.summerjamboree.com

Facebook www.facebook.com/SummerJamboree

Instagram www.instagram.com/summerjamboree_official