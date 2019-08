Altra giornata intensa e piena di sorprese, domenica 4 agosto, al Summer Jamboree Una serata di puro divertimento western swing, rockabilly, blues e rock and roll a Senigallia

Si preannuncia una serata piena di sorprese quella di domenica 4 agosto al Summer Jamboree XX Chi sono i “friends” che raggiungeranno Don Diego Trio alla Rocca?



Prosegue la grande festa per il ventennale della “hottest rockin’ holiday on Earth” in corso a Senigallia (Marche -AN) fino all’11 agosto. Il Festival di Musica e Cultura dell’America anni ’40 e ’50 sta infatti celebrando la sua XX edizione.

Sul palco del Foro Annonario alle 21.30 troveremo il cowboy Jimmy Dale USA. Alle 23.15 invece, per il secondo set, è in arrivo una novità nel panorama italiano The Rock-O-Rama Band ITA che raccoglie fantastici musicisti di diverse formazioni. Per tutta la serata, si alterneranno DJ Terry Elliott e At’s Crazy Record Hop.

Il palco ai Giardini della Rocca sarà invece in mano a Don Diego Trio & Friends ITA/ES/USA, un mix di musicisti a sorpresa in una serata carica di adrenalina e divertimento. Don Diego Geraci è un maestro dello swing manouche, esperto di rockabilly, presenza fissa ai più importanti festival europei. Si è esibito con Slim Jim Phantom, Ray Campi, Pep Torres e ha condiviso il palco con artisti del calibro di Deke Dickerson, Brian Setzer, the Go-Getters, e Los Straitjackets. Dopo più di 20 anni di attività con gli Adels, Don Diego Geraci ha finalmente riunito il suo trio, in cui le varie influenze musicali che hanno contribuito a plasmare il suo stile convergono in uno show unico. Pensate al rockabilly che incontra il country, al western swing che incontra il blues e il rock and roll: il risultato un mix di rockabilly energico, country di chiara ispirazione sixties e rock and roll veloce e grintoso. Uno show da ballare tutta la notte! I DJ della serata sono Steiger, Muffin Man, Slim, Elwood.

Puntuale alle 12, la giornata del Summer Jamboree si accende a partire dal Beach-Side Record Hop al Mascalzone (lungomare Alighieri). I dj Voodoo Doll, Sauro, Swingy The Kid, Andy Fisher si alterneranno fino alle 19. Il Rockin’ Village si attiva dalle 17 e fino alle 01.00, gli appassionati potranno curiosa tra gli stand del Vintage Market(Giardini Rocca, P.zza Manni, P.zza del Duca, piazza Garibaldi), ammirare le Auto USA & Moto pre 1969 in P.zza Simoncelli, mentre in Piazzale Rosi si trova il Park Moto Custom & Café Racer. Dalle 19, si accende anche lo Street Corner in P.zza del Duca (Cafè Bicchia) con la staffetta di dj fino alle 01: Giusy Wild, Cannonball, Houserockin’ Chris, Vangelis. Staffetta di dj anche in piazza Garibaldi dalle 18.30 alle 01.30 con DJ Rocketeer, Mickey Melodies, Axel Woodpecker. In questa stessa location ci sono tre professionisti Barber shop e acconciature vintage American style a disposizione, mentre dalle 20.40 alle 21.15 ci sarà la celebrazione dell’anniversario della Liberazione della Città di Senigallia.

Per chi ama ballare, le occasioni sono sempre molte durante il Summer Jamboree, a partire dal Dance Camp, proseguendo con le lezioni di ballo gratuite (dalle 18 alle 19 ai Giardini della Rocca con Diana e Marco e dalle 19 alle 20 in piazza Garibaldi con Roberto e Chiara) e finendo con i dopofestival alla Rotonda a Mare. Anche quest’anno il Dance Camp offre la possibilità di imparare da alcuni dei migliori ballerini del mondo. Le lezioni si svolgono dalle 11.10 alle 17.50 alla Rotonda a mare e al Teatro La Fenice (Palco e Foyer). Domenica: Collegiata Shag con Steve & Fancy; Jive con Jay Cee & Marie; Baboa con Vincenzo & Moe; Lindy Hop con Peter & Katja; Boogie Woogie con Isabella & Pontus; Solo jazz (open level) con Markus. Tra le attrattive di questo ventennale c’è l’imperdibile mostra fotografica immersiva “Rock and Roll is a State of the Soul” aperta dalle 17 alle 01 e allestita tra Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera. Un racconto fotografico e multimediale articolato attraverso 341 scatti in 20 sale espositive. La nottata si conclude alla Rotonda a Mare per il dopofestival dalle 01 alle 04, con DJ Heidi, Big Papa Mac, Shuffle DeLuxe. Posti limitati.

Infopoint: Piazza Manni, dal 31 Luglio all’11 Agosto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 all’1.00 di notte.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XX edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Aperol Spritz, Wild Turkey, Estra Prometeo del gruppo Estra, Algida, Hellmann’s, Sostantia, Flying Tiger Copenhagen, SKYN by Akuel. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

PROGRAMMA DOMENICA 4 AGOSTO

11.10 – 17.50 Dance Camp

Acli via Cavallotti | Palco Teatro La Fenice | Foyer Teatro La Fenice

Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie, Tap, Jazz, Shag, Jive…

Info & Registration: 10.00 – 11.00 Rotonda a Mare

Beach-side Record Hop | Mascalzone | L. Mare D. Alighieri

12.00 – 14.00 DJ Voodoo Doll

14.00 – 15.30 DJ Sauro

15.30 – 17.00 DJ Swingy The Kid

17.00 – 19.00 DJ Andy Fisher

Palazzo del Duca | Palazzetto Baviera | Piazza del Duca

17.00 – 01.00 ROCK’N’ROLL IS A STATE OF THE SOUL

20th Anniversary Immersive Exhibition | Mostra fotografica immersiva

Rockin’ Village 17.00 – 01.00

Giardini Rocca | P.zza Manni | P.zza del Duca | Vintage Market

Piazza Garibaldi: Vintage Market | Barber Shop & Hairstyling

Piazza Simoncelli: Park Auto USA & Moto pre 1969

Piazzale Rosi (In prossimità della Pescheria | Near the Fish market): Park Moto Custom & Café Racer

Rocca Stage | Giardini Rocca

18.00 – 19.00 Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

19.00 – 20.00 DJ Steiger

20.00 – 21.00 DON DIEGO TRIO & FRIENDS ITA/ES/USA

21.00 – 22.00 DJ Muffin Man

22.00 – 23.00 DON DIEGO TRIO & FRIENDS ITA/ES/USA

23.00 – 24.00 DJ Slim

00.00 – 01.30 DJ Elwood

Piazza Garibaldi Stage

18.30 – 19.00 DJ Rocketeer

19.00 – 20.00 Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

20.00 – 20.40 DJ Rocketeer

20.40 – 21.15 Anniversario della Liberazione Città di Senigallia | Anniversary of the Liberation of the City of Senigallia

21.15 – 22.00 DJ Rocketeer

22.00 – 24.00 DJ Mickey Melodies

00.00 – 01.30 DJ Axel Woodpecker

Street Corner | P.zza del Duca| Cafè Bicchia

19.00 – 20.30 DJ Giusy Wild

20.30 – 22.00 DJ Cannonball

22.00 – 23.30 DJ Houserockin’ Chris

23.30 – 01.00 DJ Vangelis

Palco Centrale | Main Stage | Foro Annonario

21.00 – 21.30 DJ Terry Elliott

21.30 – 22.45 JIMMY DALE USA

22.45 – 23.15 DJ Terry Elliott

23.15 – 00.30 THE ROCK-O-RAMA BAND + Special Guest

00.30 – 01.30 DJ At’s Crazy Record Hop

Finis Africae | Music and Dance

Disponibilità 400 posti | Limited 400 people

01.00 – 02.00 DJ Heidi

02.00 – 03.00 DJ Big Papa Mac

03.00 – 04.00 DJ Shuffle DeLuxe

Ingresso euro 12 | admission euro 12