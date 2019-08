“Summer Jamboree (Take Me to The)” dei New Tones è la colonna sonora del festival Il brano-jingle che fa da apripista al Summer Jamboree - VIDEO

Rinfrescante come un bicchier d’acqua nell’arsura, “Summer Jamboree (Take Me to The)”, è il brano che quest’anno farà da jingle e colonna sonora apripista del XX Festival di Musica e Cultura dell’America anni ’40 e ’50, a Senigallia (Marche – AN) dal 31 luglio all’11 agosto con tre giorni di prefestival (31, 1, 2).

Il brano è composto e interpretato da The New Tones ITA, band che potremo ascoltare dal vivo durante il Festival, con il loro stile doo wop.

Nei distributori digitali, il brano verrà indicizzato come “Summer Jamboree (Take Me to The) [feat. NewTones]” nel genere R&B / Rock.

Il brano sarà disponibile su tutti i principali canali di distribuzione vendita e/o streaming (oltre a tantissimi altri spazi di elenco musicale e di ricerca come Discogs), tra cui: Amazon music, Apple music, Youtube music, Google play, Itunes,Spotify, Tidal, Instagram, Facebook, Deezer, Napster, Pandora, iHeartRadio, ClaroMusica, Saavn, Anghami, KKBox, MediaNet. Inoltre, Distrokid offre un link “hyperfollow” in collaborazione con Spotify da cui si potrà accedere direttamente al brano.

Il brano è anche la colonna sonora di uno dei 3 trailer ufficiali del Summer Jamboree 20th Anniversary pubblicati su

