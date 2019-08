Vento forte su Senigallia: cadono grossi rami dai pini in via Capanna – FOTO Ancora danni alla vegetazione vicino alle strade e ai marciapiedi. Il VIDEO delle raffiche sul lungomare

Si è alzato molto forte, nel tardo pomeriggio del 2 agosto, il vento sul senigalliese, tanto da causare quello che, anche a detta di alcuni gruppi di cittadini che si sono rivolti a sindaco e assessori di Senigallia, sta iniziando ad essere un rischioso effetto collaterale.

Lungo via Capanna, all’altezza dell’incrocio con via Firenze e via Di Vittorio, sono infatti caduti sul marciapiede alcuni grossi rami dai pini a lato della carreggiata. Non si segnalano danni a cose o persone, fortunatamente, ma il rischio che si è corso non è da poco, data la maestosità degli alberi che sovrastano punti di passaggio di pedoni, ciclisti, centauri e automobilisti.

Dopo i tre alberi caduti a luglio tra via Sardegna, via don Minzoni e viale Anita Garibaldi, si registra dunque un episodio simile, anche se di entità più contenuta.

Sui social è stato invece diffuso dalla pagina Facebook Geometeo il video delle fortissime raffiche di vento sul lungomare nord di Senigallia: ve lo proponiamo qui di seguito