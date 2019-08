Speciale annullo filatelico dedicato al Summer Jamboree #20! Solo nella giornata di sabato 3 agosto, dalle 17 alle 24 in Piazza Manni ci sarà lo speciale annullo filatelico di Poste Italiane

Cartoline o lettere con annullo speciale dal Summer Jamboree! Solo nella giornata di sabato 3 agosto, dalle 17 alle 24 in Piazza Manni a Senigallia (Marche – AN), ci sarà lo speciale annullo filatelico di Poste Italiane dedicato al Summer Jamboree #20.



Chi lo vorrà potrà usufruire di questo speciale servizio filatelico temporaneo realizzato ad hoc per il XX Festival Internazionale di Musica e Cultura dell’America anni ’40 e ’50 e spedire in giro per il mondo o conservare per sé una traccia indelebile della “hottest rockin’ holiday on Earth”.

Un’occasione entusiasmante come questa edizione. L’annullo riprodurrà graficamente un richiamo al Summer Jamboree riportando la data dell’evento, il luogo e altri elementi di riferimento, permettendo di ricordare questa speciale edizione del ventennale, dal 31 luglio all’11 agosto 2019.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XX edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Aperol Spritz, Wild Turkey, Estra Prometeo del gruppo Estra, Algida, Hellmann’s, Sostantia, Flying Tiger Copenhagen, SKYN by Akuel. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

#summerjamboree #astateofthesoul

