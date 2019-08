Summer Jamboree, c’è il Dance Show con il gotha mondiale delle danze swing Appuntamento per sabato 3 agosto sul palco principale

Let’s dance! Sabato 3 agosto si inaugura la programmazione del Summer Jamboree dedicata alle danze swing. La mattina inizia il Dance Camp 2019 e la sera, sul palco centrale del Festival, al Foro Annonario di Senigallia (Marche – AN), potremo vedere in azione alcuni dei meravigliosi docenti i questa edizione.



Tra il concerto live di Boogie Banausen DE e di Ray Collins’ Hot Club DE, dalle 22.45 alle 23.15, ci sarà infatti il Dance Show. Protagonisti: Vincenzo Fesi ITA, Moe Sakan JAP, Peter Loggins USA, Katja Završnik SLO, Isabella Gregorio ITA & Pontus Persson SWE. Con maestria e contagiosa vitalità, si esibiranno in passi, evoluzioni e coreografie anni Venti-Quaranta come il Boogie Woogie, Lindy Hop, Jive, Balboa, Solo Tap (in Italia conosciuta come Tip Tap), Collegiata Shag, Solo Jazz.

Tutti stili che gli appassionati di questo genere potranno imparare direttamente da loro e dagli altri professionisti internazionali impegnati nel Dance Camp dal 3 al 10 agosto per 120 ore di lezioni. E tra le tante occasioni per ballare durante questo Festival Internazionale di Musica e Cultura dell’America anni ’40 e 50’ arrivato alla XX edizione, ci sono anche i dopofestival alla Rotonda a Mare dalle 01 alle 04 (posti limitati) e le lezioni gratuite ai Giardini della Rocca dalle 18 con Diana e Marco e in piazza Garibaldi dalle 19 con Roberto e Chiara.

Ma per chi non si accontenta e vuole fare una immersione totale nella bellezza della danza in stile, il must sono le lezioni del Dance Camp 2019. Si svolgeranno alla Rotonda a Mare e al Teatro La Fenice (palco e foyer), tutti i giorni dalle 11.10 alle 17.50. Permetteranno ad appassionati e curiosi di imparare da zero (livello principianti) o di approfondire le varie specialità (intermedio e avanzato), con ballerini campioni del mondo, richiesti nei contesti più importanti per il genere rock and roll.

La line up degli insegnanti è stellare. Ecco tutti i docenti del Dance Camp 2019: Todd Yannacone USA, Peter Loggins USA, Fredrik & Mimmi SWE, Isabella Gregorio ITA & Pontus Persson SWE, i veterani e amatissimi Jay Cee & Marie FRA, Aaron Dunmore USA, Katja Završnik SLO, Lizette Rönnqvist SWE, Markus Rosendal SWE, Miss Dee FRA, Moe Sakan JAP, Paolo Lanna USA & Katharina Zeller ITA, Rasmus & Tove SWE, Steve & Fancy USA, Vincenzo Fesi ITA.

Infopoint: Piazza Manni, dal 31 Luglio all’11 Agosto dalle 10.00 alle 13 e dalle 16 all’1.00 di notte.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XX edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Aperol Spritz, Wild Turkey, Estra Prometeo del gruppo Estra, Algida, Hellmann’s, Sostantia, Flying Tiger Copenhagen, SKYN by Akuel. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

