Treni straordinari per Rimini e San Benedetto in occasione del Big Hawaiian Party L'evento targato Summer Jamboree, previsto nella giornata di lunedì 5 agosto, vedrà il concerto dei Los Lobos

120 Letture Cultura e Spettacoli

C’è grande fermento per la data in esclusiva italiana dei leggendari Los Lobos USA al Summer Jamboree, lunedì 5 agosto, in occasione della Big Hawaiian Party on the Beach! L’evento è un must del Festival Internazionale di Musica e Cultura dell’America anni ’40 e ’50 in corso a Senigallia (Marche – AN) fino all’11 agosto, che quest’anno festeggia le sue prime 20 edizioni.

La band che nel 1987 raggiunse il primo posto nelle classifiche dei singoli con la hit mondiale di successo planetario “La Bamba”, sarà la punta di diamante di una fantastica serata.

È il più atteso ritrovo estivo sulla spiaggia hawaiian style con una straordinaria successione di emozioni che vedrà sul palco anche i Belli di Waikiki ITA/USA (original combo),The Jolly Rockers ITA feat. Greg & Max Paiella, tanti dj tra cui dj Ringo da Virgin Radio e Tropicana Joe from Texas 1950s groovy Tropical Music set on 45 rpm viniyl record. La festa avrà inizio alle 18 e proseguirà all night long con dj e record hop sulla spiaggia dell’Acquapazza (lungomare Mameli).

Ingresso 15 euro. Prevendite su Ciaotickets.com e presso l’Info Point del Summer Jamboree

Infopoint: piazza Manni, dal 31 luglio all’11 agosto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 all’1.00 di notte.

Compatibilmente con la capienza i biglietti saranno in vendita anche nel luogo dell’evento.

INGRESSO BAMBINI

I bambini inferiori agli 8 anni di età, alla data dell’evento hanno l’ingresso gratuito se accompagnati da almeno un genitore (per bambino) o di chi ne fa le veci, provvisto di regolare titolo di ingresso, con un documento che attesti l’età del bambino e ne certifichi la genitorialità.

TRENI SPECIALI E FREE BUS SERVICE DALLA STAZIONE DI SENIGALLIA

Per raggiungere agevolmente il luogo dell’evento, senza perdere tempo nella ricerca del parcheggio o peggio, preoccuparsi per il rientro notturno in auto, anche quest’anno il Summer Jamboree mette a disposizione dei partecipanti un FREE Bus Service andata e ritorno dalle 17 alle 4 con orario continuato, partenza dalla Stazione Ferroviaria.

Inoltre, in collaborazione con il Comune di Senigallia, Regione Marche e Trenitalia ci sono anche i treni speciali con orari pensati appositamente.

In occasione dell’Hawaiian Party on the Beach infatti, nella notte tra il 5 e il 6 agosto, il treno da Senigallia a Rimini partirà alle 03.37 per arrivare alle 04.35 (fermate a Marotta, Fano, Pesaro, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini Miramare), mentre per la tratta sud da Senigallia a San Benedetto, il treno speciale partirà alle 03.25 per arrivare alle 05.07 (fermate a Marzocca, Montemarciano, Falconara m., Ancona, Varano, Osimo, Loreto, Porto Rec., Potenza Pic., Civitanova M., Porto S.Elpidio, Porto S.Giorgio, Pedaso, Cupramarittima, Grottammare). Segnaliamo di fare attenzione agli orari, magari consultando anche la app del Summer Jamboree in tempo reale, perché potrebbero subire variazioni.

Infopoint: piazza Manni, dal 31 luglio all’11 agosto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 all’1.00 di notte.

Con ben 20 album alle spalle, i Los Lobos hanno un suono distinto e identificabile, nonostante il loro genere sia incredibilmente vario, sempre diverso e mai prevedibile. Perez, una volta ha definito il loro un mix di Rock, Tex-Mex, Country, Folk, R&B, Blues e musica tradizionale spagnola e messicana “la colonna sonora del barrio”.

Quattro decenni, tre Grammy, il successo mondiale di “La Bamba” (colonna sonora dell’omonimo film) e dopo migliaia di esibizioni in tutto il mondo, i Los Lobos continuano a suonare con la stessa intensità ed energia di quando hanno iniziato in quel garage nel 1973. Nel 1973, nella East LA, un gruppo di amici delle scuole superiori decise di formare una band “garage”. Ciò che hanno creato però, era tutt’altro che “Just another band”. Nel 1984 il loro album “How Will The Wolf Survive?” fu un successo così importante da occupare il 30° posto nella classifica del Rolling Stones dei migliori 100 album degli anni ’80. Nel 1987 la loro hit mondiale di successo “La Bamba” raggiunse il primo posto nelle classifiche dei singoli, dando alla band una incredibile e meritata notorietà. Oggi, dopo aver festeggiato il 45° anniversario, l’operosa e costantemente “on the road” band di David Hidalgo, Louie Perez, Cesar Rosas, Conrad Lozano e Steve Berlin rinnova l’invito a tutti i fans di unirsi a loro per la loro quinta decade a suon di musica! “Siamo una Mexican American band e nessuna parola descrive l’America meglio della parola immigrato. Molti di noi sono figli di immigrati, quindi forse è naturale che le canzoni che creiamo celebrino l’America in questo modo”, dice Louie Perez, il “poeta laureato” e principale paroliere della band.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XX edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Aperol Spritz, Wild Turkey, Estra Prometeo del gruppo Estra, Algida, Hellmann’s, Sostantia, Flying Tiger Copenhagen, SKYN by Akuel. Partner etico: Lega del Filo d’Oro

#summerjamboree #astateofthesoul

Info per il pubblico: www.summerjamboree.com

Facebook www.facebook.com/SummerJamboree

Instagram www.instagram.com/summerjamboree_official