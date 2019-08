In esclusiva per il Summer Jamboree il trio rivelazione: i giovanissimi Boogie Banausen Passato, presente e futuro del Rock and Roll di scena venerdì 2 agosto

130 Letture Cultura e Spettacoli

Passato, presente e futuro del Rock and Roll coesistono al Summer Jamboree, dove venerdì 2 agosto si esibiranno i giovanissimi Boogie Banausen DE, rivelazione a livello mondiale, due incredibili adolescenti tedeschi e un batterista che hanno molto da dare.



Arriveranno per la prima volta in Italia e in esclusiva per il XX Festival Internazionale di Musica e Cultura dell’America anni ’40 e ’50, in corso a Senigallia (Marche – AN) fino all’11 agosto. Prima di loro sul palco ai Giardini della Rocca suoneranno i Max-Tone & Hot Tempo ITA, old school Jump Blues and Rock & Roll. Una serata tutta da ballare! I dj impegnati alla Rocca sono Andy Fisher, Big 10 Inch, At’s Crazy Record Hop, Heidi.

Quest’ultima giornata di prefestival si apre alle 12 con il consueto Beach-side Record Hop al Mascalzone (lungomare Alighieri) con dj Andy Fisher, Skinny Mule, Mickey Melodies, Voodoo Doll che faranno ballare anche i granelli di sabbia fino alle 19. Poco distante, alla Rotonda a Mare dalle 16 alle 02 c’è il Walk in Tattoo, Tatuaggi Old-School non-stop senza appuntamento realizzati da fantastici artisti. Venerdì saranno presenti Maurizio Basile, Marcello Basile, Marco Tupone, Debora Visco, Luca Testadiferro, Alex Santucci, Tommaso Serpentini, Kelly Red, Elisa Esposto, Sara Petruccelli, Stefano Cacciatore, Thommy Boy. Inoltre, sarà possibile ammirare la Mostra sulla storia del tatuaggio tradizionale con esposizione di tavole originali provenienti da una collezione privata. Easy listening by dj At’s Crazy Record Hop, Heidi, Rocketeer, Muffin Man, Shuffle DeLuxe.

Per chi vuole approfondire un po’ di storia e cultura R’n’R, c’è anche la mostra “Rock’n’Roll is a State of the Soul”, mostra fotografica immersiva che celebra i 20 anni di Summer Jamboree, allestita a Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera, aperta dalle 17 alle 01. Racconto fotografico e multimediale articolato attraverso oltre 300 scatti in 20 sale espositive, con foto d’autore, foto di costume e retro streetstyle, foto di Burlesque, Backstage, Rock’n’Roll ICONS, grandi ritratti, manifesti pubblicitari, video proiezioni, immersive room, compresa la maxi installazione per un Burlesque Show olografico virtuale a grandezza naturale in anteprima mondiale, con Eve La Plume, regina del burlesque in Italia.

Dalle 17 alle 01, in centro si può curiosare nel Rockin’ Village, con il Vintage Market diffuso tra Giardini della Rocca, piazza Manni e piazza del Duca, in attesa che sabato 3 si attivi anche lo spazio di piazza Garibaldi. Il 2 agosto in occasione del Summer Jamboree, l’ingresso alla Rocca è gratuito (8.30-24). In piazza del Duca c’è anche lo Street Corner (Cafè Bicchia) con record hop dalle 19 alle 01.30: dj Terry Elliott, Mickey Melodies, Jay Cee, Rocketeer. Dalle 18 inizia l’animazione ai Giardini della Rocca con record hop, lezione di ballo gratuita (dalle 18 alle 19) condotta da Marie e Jay Cee e dalle 20 i live della serata.

Presentati dalla food blogger Alice Balossi, saliranno per primi sul palco i Max-Tone & Hot-Tempo ITA, quintetto che si ispira al grande “honking blues” della vecchia scuola. Sound graffiante a cavallo fra il blues della West Coast e quello jumping, con una buona dose di swing e boogie, ci faranno ballare dalle 20 alle 21 e dalle 21.30 alle 22.30. La formazione: Max Baj chitarra e voce, Ermano Dardanelli sax, Francesca Nicassio piano, Gianluca Martini contrabbasso e Andrea Gavuzzo batteria. A seguire, arriva la rivelazione mondiale dei Boogie Banausen DE, teenager R’n’R dalla Germania! I Boogie Banausen sono Lorenz Knauft 15 anni al sax e Dennis Tàubner, 16 anni al pianoforte. Entrambi cantano e sono accompagnati alla batteria da Michael Seyfarth e in giro per il mondo…. dai loro genitori! È incredibile come questo anomalo trio renda elettrizzante un concerto ed è sconcertante vederli dal vivo pensando alla loro giovane età. Arriveranno per la prima volta in Italia in esclusiva per il Summer Jamboree, a testimoniare quanto strada abbia ancora davanti il Rock and Roll! Assolutamente da non perdere. Suoneranno alle 23 e alle 00.30.

Infopoint: Piazza Manni, dal 31 Luglio all’11 Agosto, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 01.00.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XX edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Aperol Spritz, Wild Turkey, Estra Prometeo del gruppo Estra, Algida, Hellmann’s, Sostantia, Flying Tiger Copenhagen, SKYN by Akuel. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

#summerjamboree #astateofthesoul

Info per il pubblico: www.summerjamboree.com

Facebook www.facebook.com/SummerJamboree

Instagram www.instagram.com/summerjamboree_official