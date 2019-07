Seconda giornata di Summer Jamboree con Peter and The Wolves Giovedì 1 agosto sul palco dei Giardini della Rocca

Seconda giornata di prefestival al Summer Jamboree, giovedì 1 agosto. L’atmosfera è già euforica per questa speciale edizione del Festival Internazionale di Musica e Cultura dell’America anni ’40 e ’50 arrivato al suo ventennale. Per festeggiare arriveranno a Senigallia (Marche – AN) grandi stelle del firmamento Rock and Roll tra cui Jimmy Gallagher, Jimmy Clanton, i Los Lobos e fino all’11 agosto, appassionati e curiosi vivranno la “hottest rockin’ holiday on Earth”.



Giovedì 1 agosto, il palco ai Giardini della Rocca si accende con l’esclusiva europea e prima volta in Italia di Peter and The Wolves CAN, ovvero un misto di Rockabilly, R&B, Rock‘n’Roll, avvolto dalla dolce voce e il sorriso da ragazzino di Howlin’ Pete. Suoneranno in doppio set alle 21 e alle 23. I dj impegnati alla Rocca sono Andy Fisher, Skinny Mule, Terry Elliott, Jay Cee. Presenta Alice Balossi, foodblogger e pin up, che nei prossimi giorni sarà raggiunta anche da Jackson Sloan.

I giardini della Rocca saranno già teatro di allegria dalle 17 con l’apertura del Rockin’ Village e del Mercatino Vintage distribuito anche tra piazza del Duca e piazza Manni. Alle 18 scatta l’appuntamento immancabile con la lezione di ballo gratuita fino alle 19, condotta da Marie e Jay Cee. Da quell’ora si attiva anche lo Street Corner al Caffè Bicchia con staffetta di dj: At’s Crazy Record Hop, Slim, Big 10 Inch, Andy Fisher. La vibrazione Rock and Roll parte alle 12 dal Beach-side Record Hop al Mascalzone e si propaga per tutto il pomeriggio con una staffetta di dj: Terry Elliott, Jay Cee, At’s Crazy Record Hop, Slim. Nel pomeriggio e fino a sera, si può approfittare per godersi il bellissimo centro cittadino e immergersi nella cultura Rock and Roll, grazie a due appuntamenti preziosi: il Walk in Tattoo e la mostra “Rock ‘n’ Roll is a State of the Soul”.

Giovedì 1 e venerdì 2 agosto, la Rotonda a Mare ospita il Walk in Tattoo, tatuaggi Old-School non-stop senza appuntamento dalle 16 alle 02, con importanti artisti della tattoo art. Giovedì ci sono Franco Cecconi, Andrea Cecconi, Maurizio Fercioni, Giorgio Marini, Maurizio Basile, Marcello Basile, Debora Visco, Marco Tupone, Kelly Red, Sara Petruccelli, Thommy Boy e special guest Gippi Rondinella solo in questa giornata. Con l’occasione, sarà inoltre possibile ammirare la mostra sulla storia del tatuaggio tradizionale con l’esposizione di tavole originali provenienti da una collezione privata.

Easy listening by dj Madame Dynamite, Big 10 Inch, Voodoo Doll, Mickey Melodies, Rocketeer.

A proposito di mostre preziose e uniche a Palazzetto Baviera c’è “Rock’n’Roll is a State of the Soul”, mostra fotografica immersiva che celebra i 20 anni di Summer Jamboree e la passione che l’anima Rock and Roll esprime.

Infopoint: Piazza Manni, dal 31 Luglio all’11 Agosto dalle 10.00 alle 13 e dalle 16 alle 01

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XX edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Aperol Spritz, Wild Turkey, Estra Prometeo del gruppo Estra, Algida, Hellmann’s, Sostantia, Flying Tiger Copenhagen, SKYN by Akuel. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

Info per il pubblico: www.summerjamboree.com

Facebook www.facebook.com/SummerJamboree

Instagram www.instagram.com/summerjamboree_official