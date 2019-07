Miss Italia 2019: a Senigallia Nicole Pesaresi ottiene la fascia di Miss Spiaggia di Velluto Al secondo posto, con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, Manuela Borghetti, mentre terza è arrivata Martina Pasquarella

Anche quest’anno Senigallia ha ospitato una delle selezioni di Miss Italia, lo storico concorso di bellezza giunto all’ottantesima edizione. Nella suggestiva piazza Roma, gremitissima di pubblico, hanno concorso ben 17 Miss provenienti da tutta la regione.



Il primo posto, e di conseguenza la fascia di Miss Spiaggia di Velluto, è andata alla diciottenne Nicole Pesaresi di Montefano, studentessa con l’ambizione di diventare modella o carabiniere. Al secondo posto, con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, si è classificata Manuela Borghetti, venti anni di Ancona, mentre terza è arrivata Martina Pasquarella di San Benedetto del Tronto. A seguire il quarto posto con la fascia di Miss Be Much per l’osimana Jennifer Zagaglia, e le jesine Arianna Brunetti e Ludovica Stronati. Miss Mascotte è stata eletta Elisabetta Zocchi di Osimo.

La serata sempre condotta con grande stile e professionalità da Marco Zingaretti, presentatore ufficiale di Miss Italia per la Regione Marche, ha visto la partecipazione e le esibizioni dei ballerini della Mamo Dance di Jesi e Falconara Marittima. Momento moda dedicato al mondo dell’ottica con Photoptic di Senigallia. Nonostante i tanti impegni concomitanti è riuscito a presiedere la serata il sindaco Maurizio Mangialardi.

L’evento è stato organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con l’Agenzia Pai e la Relife Servizi Events. Le pettinature sono state curate da Fashion Look di Jesi della linea Be Much sponsor di Miss Italia 2019 mentre il make up da Musa Accademy di Alessandra Sabbatini.Dopo aver già proclamato la prima Miss Prefinalista Nazionale, vinta da Elisa Rossetti, diretta a Jesolo con la fascia di Miss Ancona, le selezioni continueranno e la troupe di Miss Italia sarà il 1° agosto ad Agugliano, il 2 a Servigliano, il 4 a Cupramontana, l’8 a Porto San Giorgio, il 10 a Caldarola e tante altre a seguire fino alla Finalissima Regionale del 23 Agosto a Loreto dove sarà proclamata Miss Marche 2019. Poi il 25 agosto a Monte San Vito si terrà la cerimonia della consegna delle fasce delle 10 Miss Regionali che il giorno successivo partiranno per le prefinali di Jesolo.