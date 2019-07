Il Summer Jamboree a portata di App L'applicazione permette di disegnare agevolmente la propria giornata da sogno nella hottest rockin’ holiday on Earth!

Conoscere dove e a che ora sono i concerti, trovare la navetta che fa al caso nostro, pagare la sosta, individuare i punti di interesse, programmare la giornata per vivere al meglio il proprio Summer Jamboree! Anche quest’anno il Festival Internazionale di Musica e Cultura dell’America ani ’40 e ’50 sarà a portata di App. Realizzata da Pluservice, software house senigalliese, questa applicazione permette di disegnare agevolmente la propria giornata da sogno nella hottest rockin’ holiday on Earth!



I contenuti si possono filtrare per data, luogo o tipologia, distanza dalla propria posizione. Si può consultare il programma generale o giornaliero e scegliere così il proprio itinerario R’n’R.

Dalla stessa applicazione è possibile avere informazioni su come raggiungere Senigallia con la propria auto, individuando il parcheggio più vicino e anche pagando la sosta direttamente. Grande supporto è dato a chi desidera raggiungere il Summer Jamboree con i mezzi pubblici, in modo da incentivare una mobilità intelligente e ecologica. Dalla app si potranno dunque cercare tutte le soluzioni di viaggio possibili, arrivando fino all’acquisto del biglietto. Il servizio vale anche per le tratte gestite da Trenitalia e in particolare per i treni straordinari.

L’applicazione è stata realizzata da Pluservice, software house senigalliese oggi leader in Italia per lo sviluppo di soluzioni informatiche al servizio della mobilità. La stessa azienda è la proprietaria di myCicero, un’altra applicazione, già attiva da anni sul territorio di Senigallia, con cui è possibile parcheggiare nelle più importanti città italiane, muoversi facilmente con i mezzi pubblici, utilizzare il servizio di bike sharing e molto altro.

Infopoint: Piazza Manni, dal 31 Luglio all’11 Agosto, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 01.00.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XX edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Aperol Spritz, Wild Turkey, Estra Prometeo del gruppo Estra, Algida, Hellmann’s, Sostantia, Flying Tiger Copenhagen, SKYN by Akuel. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

