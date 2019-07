Al via Summer Jamboree 2019! il 31 luglio un big di nome e di fatto: Big Boy Bloater Trio UK Big Boy Bloater tornerà alle sue origini e sarà affiancato da due pilastri della scena musicale roots, Al Gare e Dean Beresford.

Inizia il Summer Jamboree 2019, XX Festival Internazionale di Musica e Cultura dell’America anni ’40 e ’50 che dal 31 luglio all’11 agosto (con tre giorni di prefestival) a Senigallia (Marche – AN) darà vita a quella che è ormai conosciuta come la “hottest rockin’ holiday on Earth”.



Mercoledì 31 luglio, si apre con un big di nome e di fatto: Big Boy Bloater Trio UK, affiancato da due pilastri della scena musicale roots, Al Gare e Dean Beresford. Presenta Alice Balossi. Rockin’ village e Vintage Market aperti dalle 17 alle 01. Sabato 3 aprirà anche la parte di Vintage Market prevista in Piazza Garibaldi.

Inizia il Summer Jamboree 2019, Festival Internazionale di Musica e Cultura dell’America anni ’40 e ’50 che, dal 31 luglio all’11 agosto, con tre giorni di prefestival (31, 1, 2) a Senigallia (Marche – AN) darà vita a quella che è ormai conosciuta come la “hottest rockin’ holiday on Earth”.

Edizione speciale per festeggiare i venti anni di un fenomeno sorprendente e inarrestabile, tutto dedicato al Rock and Roll, cresciuto appuntamento dopo appuntamento, nel cuore degli appassionati, nell’entusiasmo dei curiosi, nella stima degli esperti e nell’importanza come evento estivo di punta, tra i più attesi dell’estate italiana.

Mercoledì 31 luglio il Summer Jamboree sarà in modalità prefestival per quanto riguarda alcune delle proposte in programma, ma in quanto a musica si partirà già in quarta. Tocca infatti a uno dei big dell’edizione, Big Boy Bloater Trio UK, aprire la lunghissima carrellata di concerti che fino all’11 agosto farà ballare gli appassionati. Per questa speciale occasione e per celebrare alla grande i 20 anni del Summer Jamboree, Big Boy Bloater tornerà alle sue origini e sarà affiancato da due pilastri della scena musicale roots, Al Gare e Dean Beresford. Sarà uno show pieno di boogie. Suoneranno in doppio set alle 21 e alle 23 sul palco ai Giardini della Rocca. Presenta Alice Balossi, foodblogger, pasticcera e pin up appassionata di anni Cinquanta.

La giornata di prefestival si apre alle 12 con il Beach-side Record Hop al Mascalzone che fino alle 19 vedrà alternarsi diversi dj: Big 10 Inch, Mickey Melodies, Rocketeer, Andy Fisher. Il Rockin’ Village sarà aperto dalle 17 alle 01, con il Vintage Market distribuito come di consueto tra Giardini della Rocca, Piazza Manni e Piazza del Duca, per la gioia degli appassionati che anche quest’anno potranno curiosare tra tantissimi stand di operatori selezionati. Sabato 3 agosto aprirà anche la parte di Vintage Market prevista in Piazza Garibaldi dove si trova anche il punto barber shop e acconciature vintage.

Dalle 18 si attivano i Giardini della Rocca dove immancabile c’è l’appuntamento con la lezione di ballo gratuita fino alle 19, condotta da Marie & Jay Cee. Poi, largo a una staffetta di dj e al primo live del ventennale. I dj sono Big 10 Inch, Jay Cee, Voodoo Doll, At’s Crazy Record Hop. Dalle 19 sarà attivo anche lo Street Corner in piazza del Duca (Cafè Bicchia) dove si alterneranno dj fino alle 01: Rocketeer, Andy Fisher, Mickey Melodies, Jay Cee. Tra le chicche di questo ventennale, imperdibile è “Rock’n’Roll is a State of the Soul”, mostra fotografica immersiva che celebra i 20 anni di Summer Jamboree, allestita a Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera. Si tratta di un racconto fotografico e multimediale articolato attraverso oltre 300 scatti in 20 sale espositive, che permette di ammirare foto d’autore, foto di costume e retro streetstyle, foto di Burlesque, Backstage, Rock’n’Roll ICONS, grandi ritratti, manifesti pubblicitari, video proiezioni, immersive room.

Infopoint: Piazza Manni, dal 31 Luglio all’11 Agosto, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 01.00..

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XX edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Aperol Spritz, Wild Turkey, Estra Prometeo del gruppo Estra, Algida, Hellmann’s, Sostantia, Flying Tiger Copenhagen, SKYN by Akuel. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

#summerjamboree #astateofthesoul

Info per il pubblico: www.summerjamboree.com

Facebook www.facebook.com/SummerJamboree

Instagram www.instagram.com/summerjamboree_official