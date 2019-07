Un tris di assi per presentare la XX edizione del Summer Jamboree Alice Balossi, Jackson Sloan e Dario Salvatori

Alice Balossi,Jackson Sloan e Dario Salvatori. Un tris di assi per presentare la XX edizione del Summer Jamboree, Festival di Musica e Cultura dell’America anni ’40 e ‘50 atteso a Senigallia (Marche – AN) dal 31 luglio al 11 agosto, con tre giorni di prefestival (31, 1, 2) e un parterre eccezionale di stelle del Rock and Roll, eventi speciali, prime nazionali e esclusive europee. Faranno dunque gli onori di casa sul palco la foodblogger, pasticcera e pin-up Alice Balossi (ITA) e il carismatico frontman e cantante Jackson Sloan (UK).



Anche quest’anno ci sarà l’amichevole partecipazione di Dario Salvadori, giornalista, critico musicale, insegnante, conduttore radiofonico e scrittore italiano di grande esperienza. È anche responsabile artistico del patrimonio sonoro della Rai e grande amico del Summer Jamboree, a cui partecipa entusiasticamente ogni anno.

I tre esperti e appassionati presentatori introdurranno un’edizione che mostra di essere speciale già dal pre festival. Già da mercoledì 31 luglio sarà infatti attivo il Vintage market ai Giardini della Rocca, Piazza Manni e piazza del Duca (da sabato anche in Piazza Garibaldi) e sul palco ai giardini della Rocca si esibirà uno dei big del 2019: Big Boy Bloater Trio UK. Poi sarà un susseguirsi di giornate indimenticabili piene di eventi speciali, stelle del firmamento R’n’R come Jimmy Gallegher (dei The Passions), Jimmy Clanton, i Los Lobos solo per citarne alcuni, accanto a giovani talenti emergenti tra cui Johnny e Jaleene o Boogie Banausen.

La statuariaAlice Balossi è una foodblogger, pasticcera e pin-up sempre più popolare in tv, sui social, internet e quest’anno anche in libreria. Pochi mesi fa è infatti uscito il suo Dolci per pigri, edito da Vallardi, che raccoglie cento ricette facili e supergolose. L’anno scorso ha presentato il Summer Jamboree con allegria e competenza, raccontando il suo amore per gli anni Cinquanta. “Mi sento perfettamente in linea con il festival! – ha dichiarato – Ballo jive e boogie con il mio papà, mi vesto con uno stile retrò, ho provato tutti i rossetti rossi in circolazione e ascolto musica dagli anni 20 agli anni 80. Gli anni 50 rappresentano perfettamente il mio stile, ma vivo nel XXI secolo e meno male perché gli abiti vintage mi stanno sempre troppo corti!”. Da oltre 10 anni, Alice Balossi è impegnata con l’agenzia Voodoo De Luxe Cabaret. Dopo aver partecipato al programma Bake-Off Italia, ha scoperto la sua inclinazione per l’insegnamento e deciso di aprire un sito dedicato: www.idolcidialice.com, dove adora associare i suoi due amori: la pasticceria e il mondo retrò degli anni ’50. Quest’ultimo interesse l’ha portata al Summer Jamboree già diversi anni fa, tra il pubblico. Stavolta la porta a salire sul palco come presentatrice. Sarà l’ideale madrina di un’edizione speciale, quella del ventennale! Sfoggerà bellissimi abiti e pezzi da collezione, in arrivo dal più celebre vintage store di Milano, Cavalli&Nastri. Oggi Alice Balossi tiene corsi di pasticceria presso Nolab Academy e la Scuola di cucina di Sale&Pepe. Tra workshop e dimostrazioni di pasticceria, realizza videoricette e collabora con la rubrica Pronto in Tavola di Tgcom24.

Ad affiancarla ci sarà il talentuoso e carismatico frontman britannico Jackson Sloan (UK), professionista nel fare gli onori di casa al Summer Jamboree e in diversi contesti in tutta Europa. Negli anni, Sloan si è costruito una reputazione notevole come frontman, basata su una grande dimestichezza, scioltezza e presenza scenica. Fin da giovane frequenta il mondo dei club londinesi, dove incontra i suoi idoli: Jimmy Witherspoon, Eddie Cleanhead Vinson, Jay Mcshann, Memphis Slim, Champion Jack Dupree, Big Joe Williams. Impara ad emulare la loro voce e inizia a collazionare dischi su dischi, diventando un grande esperto in materia. Nel 1982 forma la band di jump jive rhythm blues Rent Party, ispirata a Louis Jordan, Big Joe Turner, Jimmy Liggins e Wynonie Harris, contribuendo a portare il suono Jump in tutta Europa. Dopo quell’esperienza arrivano gli Oobopshbam, band di R’n’B e passo successivo, arriva l’incontro con Ray Gelato che lo incoraggia anche a scrivere canzoni originali. Nel cd “The Shack Sessions” per la Shellac records si ritrovano tutte le passioni di Sloan, per jump blues, R’n’B, R’n’R, Boogie Woogie e Jive.

Infopoint: Piazza Manni, dal 31 Luglio all’11 Agosto, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 01.00.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XX edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Aperol Spritz, Wild Turkey, Estra Prometeo del gruppo Estra, Algida, Hellmann’s, Sostantia, Flying Tiger Copenhagen, SKYN by Akuel. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

