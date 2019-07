Rocca Roveresca, gli appuntamenti e le aperture straordinarie del mese di agosto Tre le esposizioni aperte al pubblico

La Rocca Roveresca è lieta di proporre appuntamenti e aperture straordinarie per tutto il mese di agosto!! Dal 31 luglio al 10 agosto in occasione del Summer Jamboree la rocca sarà aperta con orario continuato dalle 8.30 alle 24.00 (esclusa domenica 4 agosto che seguirà il normale orario di apertura): dai torrioni si potrà avere una visuale privilegiata su tutto ciò che succede nella piazza del Duca!

Dal 19 al 24 agosto la rocca sarà di nuovo aperta a orario continuato dalle 8.30 alle 24.00 con varie iniziative legate alla manifestazione Ventimilarighesottoimari in giallo;

Se invece siete appassionati di arte e storia, nei venerdì 2, 9 e 16 agosto la rocca sarà ad ingresso gratuito per l’intera giornata dalle 8.30 alle 24.00: potrete in più momenti gustarvi le opere e approfondire la storia della rocca, visitando durante il giorno le varie mostre e nella serata potrete ritornare per partecipare agli appuntamenti serali!

E di appuntamenti ne abbiamo per tutti i gusti:

– giovedì1 agosto ore 18.00si terràl’inaugurazione della mostra Maurizio Galimberti-antologica;

– nella notte tra il 31 dicembre 1502 e il 1 gennaio 1503, un duplice delitto insanguinò Senigallia…. Chi ha coraggio ed intuizione venga a risolvere Il magnifico inganno, nei giorni 16, 20, 21 e 26 agosto dalle 21.00!

Per tutto il mese di agosto, infine, sono visitabili le mostre Isole del Montefeltro, Maurizio Galimberti, antologica e la mostra permanente La Famiglia Della Rovere e la Rocca di Senigallia.

Per informazioni e prenotazioni:

Piazza del Duca, 2 – 60019 Senigallia (AN)

tel. 07163258

e-mail: roccaroveresca.senigallia@beniculturali.it

sito web: www.roccasenigallia.it