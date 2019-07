Il ritorno della barbabietola nelle Marche, raccolta al via Coldiretti: "made in italy da rilanciare, 4 pacchi di zucchero su 5 arrivano dall'estero"

Macchine in azione da stamattina per la prima storica raccolta della barbabietola da zucchero nelle Marche dopo oltre 10 anni di assenza.



Presto per fare un bilancio rispetto alla produzione sui circa 300 ettari di campagna marchigiana, destinata a diventare zucchero biologico 100% Made in Italy.