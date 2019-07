Summer Jamboree di Senigallia, è già una edizione da record Di Liberto, Piccinini e Mangialardi a pochi giorni dal via: "la ventesima edizione sarà più che mai una grande festa"

20 anni di Summer Jamboree. A Senigallia, nelle Marche dal 31 luglio all’11 agosto 2019 si svolgerà la XX edizione del Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50.



Da 20 anni, ogni estate, il Summer Jamboree proietta la città adriatica di Senigallia indietro nel tempo, in una atmosfera emozionante e unica, dove poter rivivere i leggendari Forties and Fifties, gli anni d’oro del Rock’n’Roll.

Nel suo genere, si tratta del più grande e importante festival in Europa. È tra i primi due Festival al mondo per quanto riguarda la programmazione artistica. Inoltre, è il più grande Festival del genere al mondo per numero di presenze registrate a ogni edizione: oltre 420.000 presenze durante i 12 giorni di evento nel 2018. Il Summer Jamboree è anche il 1° evento delle Marche per presenze turistiche. Un momento magico di ritrovo e di nuovi incontri di appassionati di musica e cultura di quest’epoca straordinaria e ispiratrice, ma anche di persone alla ricerca di una vacanza gioiosa, spensierata, piena di colori e al di fuori dei luoghi comuni del divertimento.

Da tutto il mondo si danno appuntamento nelle Marche per la XX edizione del Summer Jamboree, uno degli eventi più attesi dell’estate italiana, che quest’anno celebra un anniversario importante con una programmazione sempre più strabiliante. Per i fedelissimi del Festival si tratta di festeggiare idealmente un pezzetto di vita fatto insieme a decine di migliaia di persone che tornano ogni anno nell’abbraccio del Rock’n’Roll.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XX edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Aperol Spritz, Wild Turkey, Estra Prometeo del gruppo Estra, Algida, Hellmann’s, Sostantia, Flying Tiger Copenhagen, SKYN by Akuel. Partner etico: Lega del Filo d’Oro

Il Festival si svolge ufficialmente dal 31 luglio all’11 agosto, ma le celebrazioni per il ventennale hanno avuto inizio già il 14 giugno con l’inaugurazione della MOSTRA “ROCK’N’ROLL IS A STATE OF THE SOUL” alla presenza di Peter Ford, figlio dell’indimenticabile attore Glenn Ford. Si tratta di grande progetto espositivo, evento nell’evento, per raccontare lo spirito la cultura rock’n’roll intesi nell’accezione più estesa ed autentica, attraverso il suo vissuto durante questi primi vent’anni di Festival.

IL FESTIVAL 2019

Dal 31 luglio, la città di Senigallia si trasformerà nel sogno anni Cinquanta, un luogo magico in cui tutto riporta all’immaginario e alla cultura dell’America anni ’40 e ’50. Con tre giorni di pre-festival (31, 1 e 2), i fan potranno iniziare a sintonizzarsi grazie alle iniziative diffuse tra i giardini della Rocca Roveresca, Piazza Manni, Piazza Del Duca e Rotonda a mare. Un Pre-Festival solo di nome perché di fatto ci saranno già importanti nomi in cartellone e si aprirà la prima parte del Rockin’ Village Vintage Market. Non solo. Sempre all’interno del Pre-Festival rientra il progetto speciale Summer Jamboree “Walk In TATTOO” che quest’anno raddoppia e diventa di due giornate. Tatuaggi Old-School non-stop alla Rotonda a mare con grandi tatuatori, tra cui il pioniere Gippi Rondinella. L’evento ha esordito lo scorso anno per l’intera giornata del venerdì di pre festival. Quest’anno inizierà giovedì 1 fino a venerdì 2 agosto dalle ore 16 alle ore 02,00.

Il Festival nella sua interezza prenderà avvio dal 3 agosto e si svolgerà fino all’11 agosto aprendosi a tutti gli spazi coinvolti, dal Foro Annonario a Piazza Garibaldi dove, insieme al palco della Rocca, si susseguiranno i 39 concerti in programma ad ingresso gratuito (a cui si aggiungeranno quelli a pagamento dell’Hawaiian Party in spiaggia e della serata dedicata al Burlesque), che vedranno la partecipazione di artisti internazionali e italiani che continuano a scrivere la storia del Rock’n’Roll raccontata nelle sue molteplici declinazioni musicali: R’n’R, Swing, Country, Rockabilly, R’n’B, Hillbilly, Doo-wop, Western swing.

Sabato 3 agosto dalle 17 alle 24 in Piazza Manni ci sarà lo speciale annullo filatelico di Poste Italiane dedicato al Summer Jamboree #20.

Infopoint: Piazza Manni, dal 31 Luglio all’11 Agosto dalle 10.00 del mattino all’1.00 di notte.

LINE UP 2019

Esclusive europee, prime italiane, spettacoli e speciali reunion per il ventennale e soprattutto l’incontro tra passato, presente e futuro del Rock and Roll con artisti che hanno scritto la storia del genere e giovanissimi che ne stanno ricevendo l’eredità e la stanno riproponendo con competenza e passione, assicurando al R’n’R lunga vita e molto ancora da dire. I generi rappresentati come sempre spaziano dal Rockabilly al Boogie, dal Doo wop al Blues, proponendo una carrellata da manuale di storia del R’n’R. Ogni serata, dal prefestival all’ultima domenica, sarà rappresentativa del Summer Jamboree! Quest’anno a presentare ci saranno la foodblogger, pin up e pasticcera appassionata di anni Cinquanta e cultura vintage Alice Balossi ITA e il cantante carismatico frontman Jackson Sloan UK, con la amichevole partecipazione dell’esperto Dario Salvatori ITA.

La storia del Rock and Roll anni Cinquanta arriva con i pionieri Jimmy Clanton USA e Jimmy Gallagher USA. Il primo, Jimmy Clanton ha attraversato gli anni Cinquanta da teenager e star del R’n’R grazie al singolo “Just a Dream”. Esponente del R’n’B della Gulf coast, divenne famoso anche perché il mitico Alan Freed lo volle come attore in quello che poi divenne un cult movie sul Rock’n’Roll: “Go, Johnny, Go”. Tra le numerose onorificenze, è stato inserito in diverse “Hall of Fame”. Il nome di Alan Freed si ritrova anche nella biografia di Jimmy Gallagher, leader di uno dei gruppi che hanno contribuito a fare la storia del Doo-wop nella scena newyorchese anni Cinquanta: The Passions. Il gruppo partecipò infatti a diverse trasmissioni tra cui “Big Beat” Tv show di Freed, appunto. Gallagher sarà protagonista di una serata eccezionale: la Big Doo Wop Night del 7 agosto. Sul palco si alterneranno diverse personalità di questo genere particolarmente caro alla cultura italoamericana, offrendo una magica carrellata di emozioni in musica: Charlie Thompson USA, The Velvet Candles ES, The Class of ’58 UK, Greg ITA, The New Tones ITA, Blasco ITA, Al Bianchi ITA, con la presenza dei magnifici Good Fellas ITA, i gangster dello swing, la house band del Festival ormai da parecchi anni (ce ritroveremo sul palco in diversi concerti).

Tra le leggende ospiti di questa edizione ci sono Los Lobos USA, in esclusiva italiana, formazione che pur non essendo dell’epoca, ha fatto da ponte tra gli originali e i giorni nostri con tantissimi successi. Un aspetto a cui, da 20 edizioni, il Festival fa molta attenzione e che per questo, con le sue scelte artistiche, ha contribuito a far conoscere in Italia i più importanti nomi internazionali. Los Lobos saranno il gruppo di punta del Big Hawaiian Party on the Beach (5 agosto), affiancati da I Belli di Waikiki ITA che tornano al Summer Jamboree dopo 18 anni con la formazione originale in cui figurava il contrabbassista Tropicana Joe, e dagli immancabili The Jolly Rockers ITA feat. Greg & Max Paiella.

Menzione speciale in questa edizione del ventennale merita Alex Mendham and his Orchestra feat. The Dunlop Sisters UK, formazione di 14 elementi richiestissima in tutta Europa che rappresenta la golden era di Hollywood con repertorio jazz e swing degli anni ’20 e ’30. Suonano tutti strumenti originali dell’epoca. Arriveranno al Summer Jamboree per disegnare uno straordinario Burlesque Show and Cabaret che vedrà la partecipazione della pin-up Miss Betsy Rose UK.

Tra i gruppi storici che negli anni Ottanta hanno saputo fare da ponte e insieme rilanciare l’eredità dei maestri, ci sono i Tail Gators USA (6 e 7 agosto), con l’irresistibile e originale stile “swampabilly”; c’è Big Boy Bloater Trio UK (31 luglio) in uno speciale tributo al Summer Jamboree che vedrà di nuovo insieme Big Boy con due pilastri della scena roots, Al Gare e Dean Beresford e infine ci sono Shaun Young and the Texas Blue Dots USA (11 agosto), mito Rockabilly che arriverà a Senigallia per la prima italiana e unica data europea con un progetto speciale.

Nel parterre di grandi musicisti in arrivo per festeggiare l’importante traguardo del Summer Jamboree ci si sono Ray Collins’ HOT-CLUB (3 agosto), parte integrante dello swing internazionale, del ritmo vintage e della scena blues da 18 anni; c’è il cowboy Jimmy Dale USA (4 agosto), fantastica voce e chitarra Honky Tonk, Rockabilly e Jump Blues con esperienza da vendere; ci sarà Charlie Thompson UK (6 e 7 agosto), altro big 2019 che toglierà i panni da “re del country” per vestire quelli del Rhythm&Blues, accompagnato dagli impeccabili Good Fellas, house band del Festival. Ritorno atteso e apprezzato da esperti e ballerini per The Class of ’58 UK (6 e 7 agosto), la “famiglia del rock and roll”, tra le migliori band al mondo soprattutto di doo-wop, così come i Velvet Candles ES (7 e 8 agosto), popolari per armonie vocali e R’n’B.

C’è molta attesa per i giovani ospiti di questa edizione, che dimostrano di conoscere a menadito il manuale di R’n’R. È il caso di Peter & the Wolves CAN (1 e 3 agosto), per la prima volta in Italia, con il loro mix di Rockabilly, R&B, Rock‘n’Roll e dei tedeschi Boogie Banausen DE (2 e 3 agosto), poco più che adolescenti, che rappresentano il futuro del R’n’R e portano la loro incontenibile energia in esclusiva per il pubblico del Summer Jamboree (accompagnati dai genitori). Giovani talenti emergenti capaci di dare lezioni di R’n’R degli albori sono anche Johnny and Jaalene USA (9 agosto), rispettivamente di 19 e 16 anni. Johnny è figlio d’arte. Il padre è infatti un big di questa edizione e della scena Rock and Roll internazionale, Kid Ramos USA (11 agosto), classe 1959, Bluesman nell’anima, altra figura di spicco della scena mondiale che quest’anno torna al Summer Jamboree in buona compagnia e in esclusiva europea.

Tra le presenze al femminile in questo ventennale spicca Bailey Dee USA (9 agosto), in esclusiva europea, premiata come “Rockabilly Female of the Year” dall’American Music Association di Memphis. La sua voce e la sua chitarra portano la grinta di Etta James, la dolcezza di Lorrie Collins e l’esuberante spavalderia di Sister Rosetta Tharpe. Voce femminile anche per Billy and the Crazy Dogs ARG/ITA (8 agosto), formazione che nasce in sud America, per esattezza a Buenos Aires, e si trasferisce poi in Italia; così come per Max & Veronica feat. Freeda Frank ITA (3 agosto), che propongono un repertorio American roots, spaziando dal Country al Folk, dal Ragtime allo Swing e dal Gospel al Blues. Grintosa presenza rosa alla chitarra ritmica e al violino caratterizza infine Dr. Bontempi’s Snake Oil Company DE (9 agosto), formazione con la quale sarà difficile star fermi e non ballare. La line up 2019 è completata da Walter Broes BE (10 agosto), un riferimento per gli amanti della musica Roots; Don Diego Trio ITA che oltre ad affiancare moltissimi ospiti del Festival proporrà uno show speciale Don Diego Trio & Friends (4 agosto); The Hoo-Doo Sinners USA-ITA-DE-CH (5 agosto), band che miscela 5 musicisti internazionali con tanta energia rockabilly; Max-Tone & Hot-Tempo ITA (2 agosto), che porteranno i fan in viaggio tra West Coast Blues, Jump Blues, Swing e Boogie e infine da The Waikiki Leaks ITA (10 e 11 agosto) con repertorio Hawaian Swing e Hapa Haole tutto da ballare; Blasco ‘n Vince Combo ITA (9 e 10 agosto).

Special event:

ROCK’N’ROLL IS A STATE OF THE SOUL

SUMMER JAMBOREE 20th Anniversary

IMMERSIVE EXHIBITION

A Senigallia dal 14 giugno 2019 al 29 Settembre

Palazzo del Duca _ Palazzetto Baviera

Aperta tutti i giorni con orario 17.00 – 23.00

Orario straordinario durante il Summer Jamboree: 17.00 – 01.00

Il Rock’n’Roll raccontato da grandi fotografi che hanno saputo cogliere scatti memorabili di felicità vissuta durante i primi 20 anni di Summer Jamboree, il Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 che si tiene ogni anno i primi di agosto a Senigallia, di recente insignita “Città della Fotografia”.

ROCK’N’ROLL IS A STATE OF THE SOUL è il titolo della mostra immersiva con cui il Summer Jamboree ed il Comune di Senigallia celebrano il XX anniversario di quello che è diventato nel tempo il più grande Festival del genere al mondo per numero di presenze registrate.

Curata dalla Summer Jamboree e co-prodotta dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche la mostra, aperta al pubblico dal 14 giugno al 29 settembre 2019 dal martedì alla domenica, dalle 17 alle 23 e durante il Festival in orario straordinario dalle 17 alle 01, esprime lo spirito e la cultura Rock’n’Roll intesi nell’accezione più estesa e autentica, attraverso il suo vissuto durante questi primi vent’anni del Festival Summer Jamboree.

Il racconto fotografico e multimediale si articola attraverso oltre 300 scatti in 20 sale espositive tra Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera (Senigallia) in cui si potranno ammirare: foto d’autore, foto di costume e retro streetstyle, foto di Burlesque, Backstage, Rock’n’Roll ICONS, grandi ritratti, manifesti pubblicitari, video proiezioni, immersive room.

Una stanza della mostra ospiterà un’esperienza straordinaria: la maxi installazione Wall of Wonder alta 2,50 mt e larga 2,20 (è la prima volta in Italia che viene installato un Wall of Wonder di queste dimensioni) per la creazione di un intero Burlesque Show olografico virtuale a grandezza naturale in anteprima mondiale messo in scena da Eve La Plume, la regina del burlesque in Italia.

Prevista pure l’uscita di un bellissimo catalogo con tutte le foto presenti nella mostra.

UN'ESPERIENZA STRAORDINARIA: WALL OF WONDER

Una stanza della mostra ospiterà un'esperienza straordinaria: la maxi installazione Wall of Wonder alta 2,50 mt e larga 2,20 (è la prima volta in Italia che viene installato un Wall of Wonder di queste dimensioni) per la creazione di un intero Burlesque Show olografico virtuale a grandezza naturale in anteprima mondiale messo in scena da Eve La Plume, la regina del burlesque in Italia.

Un vero e proprio show virtuale di burlesque in tre atti della durata di sette minuti coinvolgerà e meraviglierà gli spettatori. L’ologramma tridimensionale si materializzerà in sala grazie all’installazione del WOW – Wall of Wonder: la piattaforma avveniristica di visione olografica tridimensionale che, tramite unità rotanti led, creerà ologrammi fluttuanti nell’aria.

TRA I FOTOGRAFI IN ESPOSIZIONE Giovanni Cocco (Sulmona – Le Monde, Newsweek, National, Geographic), Luca Locatelli (Milano – World Press Photo Environment, collabora con National Geographic, The New York Times Magazine), Pippo Onorati (Roma fotografo, designer, regista, giornalista, già collaboratore di Oliviero Toscani in Benetton, per Fabrica e Colors), Amedeo Turello (Montecarlo Fotografo di moda e ritrattista di celebrity, collezionista e curatore di importanti mostre da quelle del Calendario Pirelli fino a quelle dei più grandi fotografi internazionali che hanno celebrato la moda e la bellezza), Guido Calamosca (fotografo di Senigallia che vive e lavora a Bologna. Impegnato nel progetto fotografico del Summer Jamboree da oltre sette anni cogliendo scatti unici e irripetibili), Graziano Panfili (Roma – espone in musei e gallerie di diversi Paesi del mondo, affermato in prestigiosi concorsi nazionali e internazionali), e molti altri straordinari professionisti della fotografia che in questi vent’anni sono passati al Festival cogliendo momenti memorabili di felicità vissuta in occasione della “Hottest rockin’ holiday on earth”.

IL RACCONTO FOTOGRAFICO

Non si tratta di un racconto storiografico o semplice esercizio di memoria di 20 anni di edizioni del Festival dove sono passati centinaia di artisti provenienti da tutto il mondo.

La mostra “ROCK’N’ROLL IS A STATE OF THE SOUL” vuole cogliere l’essenza di quello che attraverso lo sguardo del Summer Jamboree è stato ed è il rock’n’roll. Uno stato dell’anima. Uno stato di coscienza di condivisione e amore. Il rock’n’roll rappresenta non solo il primo fenomeno interraziale della storia ma anche una rivoluzione culturale ancora piena di significati.

L’esposizione ideata per il XX anniversario del Summer Jamboree sarà davvero innovativa: l’utilizzo delle tecnologie di Extended Reality garantirà ai visitatori della mostra UN’ESPERIENZA ALTAMENTE IMMERSIVA E COINVOLGENTE, estendendo la percezione della realtà circostante.

Prezzi ingresso cumulativo | Combined ticket price (Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera)

Ingresso intero / Admission € 12

Ingresso ridotto / Reduced admission € 10

Ingresso gratuito fino ai 12 anni / Free admission for children of 12 years and under

Il 14 giugno la mostra è stata inaugurata da Peter Ford, attore regista cantante imprenditore, figlio unico della star di Hollywood Glenn Ford. A soli 10 anni, Peter Ford comprò il vinile di Bill Haley & His Comets “Rock Around the Clock” che allora era solo il lato B del singolo su cui puntavano i discografici all’epoca, ovvero “Thirteen Women”. Un giorno il regista di Blackboard Jungle (Il Seme della Violenza) Richard Brooks si reca a casa dell’attore protagonista Glenn Ford chiedendogli consiglio per mettere qualcosa di forte dal punto di vista musicale per il suo nuovo film che sarebbe uscito nel 1955 (esattamente un anno dopo l’incisione del brano Rock Around the Clock che segnò poi l’inizio di un’epoca). Glenn Ford lo invita in camera del figlio Peter che allora bambino era già un appassionato di musica ed aveva tantissimi vinili. Peter Ford diede al padre tre dischi tra cui proprio “Rock Around the Clock” che entrò così nella colonna sonora di apertura del film “Blackboard Jungle” divenendo un successo mondiale dirompente e innescando di fatto una vera e propria “rivoluzione”. Peter diventa così quell’anello di congiunzione di questa rivoluzione culturale mondiale, il Rock’n’Roll di cui il brano dei Comets è considerato un emblema. I Comets nel 2004 vennero a festeggiare i 50 della nascita di Rock’n’Roll al Summer Jamboree e Peter Ford verrà quest’anno a far partire sul juke box del 1953 che sarà parte della mostra quel brano che acquistò da ragazzino e che divenne il simbolo del Rock’n’Roll.

I MUST del Summer Jamboree

Come da tradizione, e a maggior ragione in occasione dell’importante traguardo del XX anniversario del Festival, la programmazione degli spettacoli in cartellone spazierà tra i grandi classici come la Rock’n’Roll Review del sabato sera, a ricercati eventi in esclusiva, senza saltare neanche uno dei “must” del Festival.

Summer Jamboree HAWAIIAN PARTY ON THE BEACH

5 agosto 2019

L’Hawaiian Party on the beach è uno degli appuntamenti che ormai più caratterizzano il Festival. Dopo il felice esordio della nuova formula proposta l’anno scorso, che prevede un grande concerto a pagamento con artisti internazionali in esclusiva per il Summer Jamboree, si proseguirà con un nuovo speciale appuntamento sulla spiaggia di velluto di Senigallia, in uno scenario da favola e con un impatto energetico incredibile. La punta di diamante di questa festa sulla spiaggia, la più attesa e ricercata dell’estate, saranno i mitici Los Lobos USA. Potete già immaginare come sarà danzare e cantare la loro hit mondiale del 1987, “La Bamba”, sulla spiaggia insieme a migliaia di altre persone? Brividi! Colonna sonora dell’omonimo film, “La Bamba” raggiunse il primo posto nelle classifiche dei singoli, dando alla band una incredibile e meritata notorietà. Per questo entusiasmante raduno R’n’R a piedi nudi sulla sabbia, i Los Lobos saranno affiancati dagli immancabili e impareggiabili The Jolly Rockers ITA feat. Greg & Max Paiella e da I Belli di Waikiki ITA (original combo) che tornano al Summer Jamboree dopo 18 anni con la formazione originale in cui figurava il contrabbassista Tropicana Joe. Divertimento e allegria assicurati! L’appuntamento è all’Acquapazza di Senigallia dalle 18 e per tutta la serata oltre ai live ci saranno i record hop di dj internazionali. Special guest dj Ringo da Virgin Radio e Tropicana Joe from Texas 1950s groovy Tropical Music set on 45 rpm viniyl record. Ingresso 15 eu.

Summer Jamboree BURLESQUE SHOW AND CABARET

9 agosto 2019

Il Burlesque Show è arrivato per la prima volta in Italia nel 2006, proprio grazie al Summer Jamboree. A tenerlo idealmente a battesimo è stata addirittura la bellissima pin-up Dita Von Teese, che nel 2007 ha segnato con la sua presenza e la sua esibizione, uno dei momenti più hot della “hottest rockin’ holiday on Earth”. Quest’anno, il Burlesque – spettacolo che miscela ironia, sensualità, estetica vintage e cabaret – avrà luogo nel Teatro La Fenice e la sua protagonista sarà la più prestigiosa e glamorous interprete di Burlesque londinese: Miss Betsy Rose UK. Nel 2014 è stata premiata come Miglior Burlesque performer al Cabaret Awards di Londra. La sua bellezza abbaglia il pubblico di ogni continente del globo da quasi un decennio. Ha recitato nel West End in The Hurly Burly Show, è apparsa al cinema partecipando al film The Muppets, oltre a noti video musicali, fiction televisive e spot pubblicitari. Ha partecipato a eventi corporate per Bulgari, Givenchy, Cointreau e la settimana della moda di Parigi. Inoltre, si è esibita intrattenendo spettatori regali appartenenti alla famiglia reale britannica e al Grand Prix elite. È modella per French Vogue, Italian Playboy, ID, Harpers Bazaar e Time Out. Come è ormai consuetudine, questo spettacolo sarà anche l’occasione per uno dei concerti più ricercati del Festival: Alex Mendham and His Orchestra UK feat The Dunlop Sisters UK. Questa big band rappresenta la “golden era” di Hollywood. Miscela la musica jazz e swing degli anni ’20 e ’30 all’energia e alla passione della loro giovane età. Nessun dettaglio è trascurato: i loro strumenti sono rigorosamente originali, i loro capelli perfettamente pettinati e impomatati, i loro smoking li rendono elegantissimi. Formata sotto la guida e la direzione del carismatico musicista e cantante Alex Mendham, questa orchestra presenterà, assieme al duo vocale The Dunlop Sisters, una combinazione unica di musica da big band assieme alle più belle colonne sonore dei musical hollywoodiani. Inizio ore 23. Ingresso 20 eu. Posti limitati.

Summer Jamboree BIG DOO WOP NIGHT

7 agosto 2019

La Big Doo Wop Night del 7 agosto è una novità e una chicca di questo ventennale. Sul palco si alterneranno diverse personalità di questo genere emerso negli anni Cinquanta negli Stati Uniti e particolarmente caro alla cultura italo-americana, offrendo una magica carrellata di emozioni in musica. A partire dal mitico Jimmy Gallagher USA del Passions e si prosegue con Charlie Thompson USA, The Velvet Candles ES, The Class of ’58 UK, Greg ITA, The New Tones ITA, Blasco ITA, Al Bianchi ITA, con la presenza dei magnifici Good Fellas ITA, i gangster dello swing, la house band del Festival ormai da parecchi anni (ce ritroveremo sul palco in diversi concerti).

Summer Jamboree WALK IN TATTOO

1 e 2 agosto 2019

Tatuaggi old school non stop dalle 16 alle 02 senza appuntamento per ben due giornate con tanti professionisti di questa arte in continua ascesa. L’evento prende vita alla Rotonda a Mare nelle giornate di giovedì 1 e venerdì 2 agosto. Divisi undici per volta, chi giovedì e chi venerdì, interverranno professionisti da tutta Italia: Franco Cecconi, Andrea Cecconi, Gippi Rondinella, Maurizio Fercioni, Giorgio Marini, Maurizio Basile, Marcello Basile, Debora Visco, Marco Tupone, Kelly Red, Sara Petruccelli, Thommy Boy, Luca Testadiferro, Alex Santucci, Tommaso Serpentini, Elisa Esposto, Stefano Cacciatore. Tra questi, ospite speciale solo nella giornata di giovedì 1 agosto, c’è Gippi Rondinella, uno dei pionieri – da qualcuno considerato il padrino – del tatuaggio italiano, fondatore dello storico Tattooing Demon Studio di Roma. Con l’occasione, ci sarà anche la Mostra sulla storia del tatuaggio tradizionale, una esposizione di tavole originali provenienti da una incredibile collezione privata.

Summer Jamboree DANCE CAMP

3/10 agosto 2019

Il Summer Jamboree Dance Camp è in programma da sabato 3 a sabato 10 agosto, con 120 ore di lezioni alla Rotonda a mare, al foyer e sul palco del Teatro La Fenice. Un appuntamento divenuto nel tempo un vero cult all’interno del Summer Jamboree. Un punto di riferimento legato ai balli swing e rock’n’roll per tutto il pubblico internazionale. L’edizione 2018 ha visto infatti moltissime classi già sold out in prevendita con iscrizioni da ogni parte del mondo, tutta Europa e dall’America all’Australia. Quest’anno si potranno apprendere 7 stili di ballo appartenenti alla cultura swing e rock’n’roll, insegnati da molti tra i migliori ballerini della scena mondiale. Le specialità sono Boogie Woogie, Lindy Hop, Jive, Balboa, Solo Tap (in Italia conosciuta come Tip Tap), Collegiata Shag, Solo Jazz. I docenti sono Todd Yannacone USA, Peter Loggins USA, Fredrik & Mimmi SWE, Isabella Gregorio ITA & Pontus Persson SWE, i veterani e amatissimi Jay Cee & Marie FRA, Aaron Dunmore USA, Katja Završnik SLO, Lizette Rönnqvist SWE, Markus Rosendal SWE, Miss Dee FRA, Moe Sakan JAP, Paolo Lanna USA & Katharina Zeller ITA, Rasmus & Tove SWE, Steve & Fancy USA, Vincenzo Fesi ITA.

Alcuni di loro si faranno ammirare anche nel Dance Show del 3 agosto al Foro Annonario, tra i due live previsti. Ormai la febbre per i balli Swing impazza in tutto il mondo, dai corsi fino al cinema, e le occasioni per ballare si sono moltiplicate ovunque. Se c’è un Festival che ha contribuito ad alimentare questo ritorno, in special modo in Italia, interpretando un’esigenza e costruendo nel tempo un contesto importante attraverso occasioni di social dance e workshop invernali oltre che estivi, questo è certamente il Summer Jamboree.

Summer Jamboree ROCKIN’ VILLAGE

Dal 31 luglio all’11 agosto

Il Rockin’ Village mercatino vintage (‘40/’50) di modernariato e memorabilia da collezione, abbigliamento, accessori, dischi in vinile, oggetti ricercati dell’epoca, cravatte, scarpe e cappelli e moltissimo altro ancora diffuso tra Giardini della Rocca, piazza Manni, piazza del Duca, piazza Garibaldi, Piazza Simoncelli con il Car Park di auto americane pre 1969 e piazzale Rosi con il Park moto custom. Non mancano aree food & beverage, parrucchieria old style in piazza Garibaldi: Barber shop e acconciature old school American style con Ketty’s Vintage_style (anche consulente d’immagine d’epoca e vintage), Marko Simunovic barber dalla Croazia e Daniel Barbershop. Raddoppiano le lezioni di ballo gratuite per chi vuole imparare i primi passi di Jive e Lindy Hop, dalle 18 alle 19 ai Giardini della Rocca e dalle 19 alle 20 in Piazza Garibaldi. Dal 31 luglio al 1 agosto alla Rocca saranno condotte da Marie e Jay Cee. Dal 3 agosto, ai Giardini troveremo Diana e Marco, mentre in piazza Garibaldi Roberto e Chiara. Il Rockin’ Village sarà aperto dalle 17,00 all’una di notte con queste modalità: a partire dal 31 luglio in Piazza del Duca, Piazza Manni e Rocca Roveresca e poi dal 3 agosto fino all’11 si aggiungerà Piazza Garibaldi. Nelle notti di 3 e 10 agosto, l’orario di chiusura sarà posticipato alle 02. Inoltre, nelle giornate di 2 e 9 agosto, in occasione del Summer Jamboree, l’ingresso alla Rocca sarà gratuito. Altro evento sempre più atteso all’interno della programmazione del Festival è il Free Boot Sale domenicale (domenica 11 agosto dalle 8 alle 13 in via Carducci) per vendere e acquistare abiti e oggetti nel mercatino aperto a tutti. Un vero e proprio “garage sale” en plein air dove chiunque (previa iscrizione) può portare le proprie cose da vendere.

Summer Jamboree DOPO FESTIVAL ALLA ROTONDA A MARE

Dal 3 all’11 agosto, ci saranno 7 favolose serate di “dopo Festival” alla Rotonda a mare, per continuare a ballare tutta la notte sulla selezione dei migliori Record hop, con i migliori dj internazionali, dalle ore 23,59 alle 4 del mattino.

Summer Jamboree RECORD HOP & SOCIAL DANCE

Dal 31 luglio al 11 agosto 2019

Immancabili nella programmazione del Festival sono i momenti dedicati al Record Hop e alla social dance in giro per la città. Grazie a questo aspetto, a Senigallia arriva ogni anno una incredibile e autorevole crew di DJ da tutto il mondo. Tengono accesa la colonna sonora del Festival per tutta la giornata, a partire da mezzogiorno fino a notte fonda, creando occasioni di ballo tra un live e l’altro su palco e in giro per la città. A cominciare dal Beach-Side Record Hop al Mascalzone in spiaggia e continuando con le varie location del pomeriggio, tra Giardini della Rocca, piazza Garibaldi, piazza del Duca (lo Street Corner al Caffè Bicchia), fino ai favolosi dopo-festival alla Rotonda a Mare. Senza dimenticare le lezioni di ballo gratuite ai Giardini della Rocca e quest’anno anche in piazza della Repubblica e la Dance Battle, divertente gara di ballo a squadre. Sono dj esperti e raffinati conoscitori della materia, capaci di captare l’atmosfera e far scatenare i fan in danze swing e rock’n’roll fino a tarda notte. I professionisti ospiti per tutta la durata del Festival quest’anno sono Ringo (from Virgin radio) ITA, Shuffle DeLuxe CH, Big 10 Inch DE, Rocketeer ITA, Jay Cee FRA, At’s Crazy Record Hop NL, Andy Fisher ITA, Heidi DE, Lola Terry ITA, Muffin Man UK, Steiger DE, Giusy Wild ITA, Elwood DE, Slim ITA, Skinny Mule UK, Axel Woodpecker ITA, Madame Dynamite UK, Sauro Dall’Olio ITA, Mickey Melodies ITA, Vangelis ITA, Ol’Woogies ITA, Houserockin’ Chris ITA, Big Papa Mac SWE, Voodoo Doll UK, Terry Elliot UK, Cannonball ITA, Swingy The Kid DE, Tropicana Joe USA.

Summer Jamboree ROCK’N’ROLL REVUE feat. Abbey Town Jump Orchestra

10 agosto 2019

Tra gli appuntamenti imprescindibili del Festival, dal 2007 a oggi, c’è il Summer Jamboree Rock’n’Roll Revue con la Abbey Town Jump Orchestra. Trovarsi nell’abbraccio del Foro Annonario, davanti a una big band di 22 elementi e a una staffetta di solisti internazionali pronti a interpretare i classici del Rock’n’Roll è come riaprire uno scrigno di ricordi preziosi e lasciarsi andare alle emozioni. Quest’anno si alterneranno sul palco celebrando i 20 anni del Festival tantissimi artisti di grande spessore: Jimmy Clanton USA, Jimmy Gallagher USA, Don Leady USA, Kid Ramos USA, Shaun Young USA, Bailey Dee USA, Marco Schell NL, Greg ITA, Sascha Kommer DE, Andreas Reitz DE, Johnny & Jaleene USA, Blasco ITA, The New Tones ITA, Al Bianchi ITA, Jackson Sloan UK, Walter Broes BE, Ettore Lauritano ITA, Cinzia Bertoletti ITA, Francesca Viaro ITA, Vince Mannino ITA.

L’Abbey Town Jump Orchestra, guidata dal trombettista americano Kyle Gregory, l’anno scorso ha festeggiato i suoi 20 anni di attività. Nasce infatti nel 1998 a Sesto al Reghena e riunisce musicisti provenienti da tutto il Triveneto. È un riferimento nell’ambito dello stile jazz e swing nel contesto della Big Band. Dal 2007, iniziando la collaborazione con il Summer Jamboree, ha sviluppato un progetto musicale originale che rivisita il repertorio dell’era dello Swing e del R’n’B dei favolosi anni ’50 americani. Ha accompagnato le performance di più di un centinaio di artisti internazionali, tutti quelli ospitati al Festival: da Johnny Farina (Santo&Johnny), a Marshall Little (The Comets), da Pat Reyford, a Big Sandy, da Clem Sacco a Little Rachel e molti altri, compresi Renzo Arbore, Greg e Max Paiella.

Summer Jamboree TRENI SPECIALI e APP

L’attenzione del Summer Jamboree alla miglior fruibilità del Festival è sempre altissima. Anche quest’anno, per agevolare la circolazione in centro e garantire gli spostamenti in sicurezza, l’organizzazione ha dunque programmato alcuni servizi di trasporto pubblico, tra cui navette e treni speciali. In collaborazione con Trenitalia, i fan avranno a disposizione Treni speciali sulla tratta adriatica, in partenza da Senigallia, per il rientro notturno verso Rimini e verso San Benedetto. Nelle notti di 4, 9, 10, 11, 12 agosto, è prevista partenza da Senigallia alle 01.35 e arrivo a Rimini alle 02.32 con fermate a Marotta, Fano, Pesaro, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini Miramare; partenza da Senigallia alle 01.18 e arrivo a San Benedetto alle 03.10 con fermate a Marzocca, Montemarciano, Falconara m., Ancona, Varano, Osimo, Loreto, Porto Rec., Potenza Pic., Civitanova M., Porto S.Elpidio, Porto S.Giorgio, Pedaso, Cupramarittima, Grottammare. Orari straordinari e posticipati in occasione della lunga notte dell’Hawaiian Party on the Beach. Nella notte tra il 5 e il 6 agosto, il treno da Senigallia a Rimini partirà alle 03.37 per arrivare alle 04.35, con le stesse fermate, mentre per la tratta sud da Senigallia a San Benedetto, il treno speciale partirà alle 03.25 per arrivare alle 05.07. Gli orari potrebbero subire variazioni. In questo caso si raccomanda di scaricare e approfittare della App del Summer Jamboree. Realizzata da Pluservice, software house senigalliese, questa applicazione permette di disegnare agevolmente la propria giornata da sogno nella hottest rockin’ holiday on Earth, anche per quanto riguarda la mobilità. Si possono infatti consultare il programma, verificare le location degli eventi previsti e avere informazioni sul Rockin’ Village, sul Vintage market, sui punti Food and Beverage, in qualsiasi momento. Dalla stessa applicazione è possibile avere informazioni su come raggiungere Senigallia con la propria auto, individuando il parcheggio più vicino e anche pagando la sosta direttamente.

IL FESTIVAL

Il filo conduttore che accomuna il pubblico del Festival è la voglia di divertimento pulito, l’originalità e un’autentica energia positiva. Un pubblico così diverso al suo interno (dalla nicchia per cui ogni anno viene pensata la line up a chi si affaccia per la prima volta a questa cultura musicale) e al contempo accomunato dalla gentilezza e dalla gioia che esprime in ogni momento è motivo di orgoglio mondiale per l’organizzazione del Summer Jamboree e le istituzioni che lo sostengono.

Una delle voci più autorevoli in campo nel panorama mondiale Dale Watson (USA), cantante, chitarrista e autore ospite all’edizione 2018, ha decretato il Summe Jamboree quale festival migliore al mondo, il migliore esempio che lui abbia mai visto di un evento che celebra e diffonde ‘roots music’. “This Festival is just the BEST! – ha scritto Dale Watson – This Festival is the best example I have ever seen of an event that celebrates and spreads roots music on such a huge scale. The most amazing festival ever”.

Alle belle parole di Dale fanno eco, da quest’altra parte dell’oceano, quelle di un appassionato storico del Summer Jamboree come Dario Salvatori “Una rassegna che in decadi ha saputo coniugare le motivazioni del pubblico specializzato aprendo al popular – ha detto il critico musicale – raggiungendo presenze mai registrate in Italia ed è forse questo il merito maggiore di questo festival senza contare la gioia la spensieratezza e il gusto dello swing”.

“Come sempre nella scelta del programma degli artisti abbiamo voluto essere rigorosi, rispettando la periodizzazione storica del festival – sottolinea uno degli organizzatori, Alessandro Piccinini – Allo stesso tempo però ci apriamo al pubblico anche dei non esperti, con l’obiettivo di ricreare, in una città che amiamo moltissimo, la magia e la meraviglia tipiche del Summer Jamboree”.

L’altro organizzatore, Angelo Di Liberto, evidenzia invece la “grande varietà di artisti presenti, da ogni parte del mondo. Ci sono band, come i Los Lobos, che hanno allungato la loro tournée europea pur di venire al festival di Senigallia, loro unica data italiana”.

Uno tra i tanti esempi di come il Summer Jamboree sia riconosciuto in tutto il mondo, così come – sottolinea il sindaco Maurizio Mangialardi – la città di Senigallia: “rispetto a 20 anni fa la nostra città è molto più riconoscibile e questo è dovuto molto al Summer Jamboree: è il momento più atteso dell’anno, che ha ricadute enormi dal punto di vista turistico e grazie al quale è possibile attrarre altri eventi”.

