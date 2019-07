Demanio Marittimo di Senigallia, “un evento raffinato” La manifestazione sulla spiaggia di Marzocca ha fatto ancora centro

“Demanio Marittimo si conferma tra gli eventi estivi più raffinati di Senigallia e forse dell’intera costa adriatica.

Un’autentica maratona culturale che anno dopo anno, ponendo al centro della riflessione grandi questioni di attualità e mettendo a confronto intellettuali, imprenditori e professionisti con un approccio multidisciplinare, realizza un momento culturale come ce ne sono davvero pochi in Italia. Il tutto tramite un format di qualità, capace di intercettare l’interesse non solo degli addetti ai lavori, ma anche di tante persone cui viene offerta l’opportunità diapprofondire la conoscenza di argomenti legati al mondo dell’architettura, del design, della comunicazione multimediale e tanto altro. Mi sia perciò consentito di ringraziare ancora una volta Cristiana Colli e Pippo Ciorra, la rivista Mappe di Vittorio Gagliardini, la Regione Marche, il MAXXI e la rete di imprese, istituzioni e associazioni culturali che ogni anno contribuiscono a fare di Marzocca la capitale per una notte della cultura adriatica”.

Così il sindaco Maurizio Mangialardi sul successo dell’edizione 2019 di Demanio marittimo Km 278.