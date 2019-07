Senigallia: individuato amianto in altri due punti della città La segnalazione dell'Ala

A seguito di segnalazioni dell’ALA sulla pericolosa presenza di amianto a Senigallia, è giunto ancora una volta tempestivo l’intervento degli uffici sanitari preposti.



Nel primo caso, in via Po, relativamente ad una ‘distesa’ di lastre in cemento amianto vecchie ma compatte, forse da coibentare con apposita vernice, dal momento che potrebbero far uscire pericolosissime fibre.

Nel secondo caso in via Beccaria, a pochissime centinaia di metri dal casello autostradale e dunque in una zona importante della città. Eppure anche qui, esattamente come è stato spesso testimoniato da fotografie eloquenti, è presente l’ennesimo incredibile triste spettacolo di pericolosa presenza di amianto. Un tetto che parla da solo!

A riguardo, la risposta da parte dell’Asur Marche, Area Vasta 2, evidenzia che ha proceduto alla verifica richiesta, relazionando in merito al sindaco di Senigallia per i provvedimenti di competenza.