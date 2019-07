Medici marchigiani specializzati dopo il 1991, interviene il Codacons "Azione risarcitoria dopo sentenza della Corte d'Appello di Roma"

Il Codacons lancia nelle Marche una azione risarcitoria riservata ai medici della regione che si sono specializzati dopo il 1991.

“Ad aprire le porte ai risarcimenti in favore dei camici bianchi – spiega il Codacons – una sentenza della Corte d’Appello di Roma, emessa solo pochi giorni fa, che per la prima volta in Italia riconosce il diritto alla remunerazione economica anche a quei medici che si sono specializzati negli anni successivi al 1991.