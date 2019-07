I più grandi professionisti del tatuaggio a Senigallia per il Summer Jamboree Walk in Tatoo per due giorni durante l'edizione 2019

Walk-in Tattoo, ovvero tatuaggi old school non stop per due giornate al Summer Jamboree XX, Festival di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 atteso dal 31 luglio all’11 agosto 2019 con tre giorni di prefestival.



Giovedì 1 e venerdì 2 agosto, gli appassionati avranno a disposizione tantissimi artisti del tatuaggio tradizionale alla Rotonda a Mare di Senigallia (Marche – AN) dalle 16 alle 02, senza bisogno di appuntamento. Special guest, il pioniere della tattoo art Gippi Rondinella solo nella giornata di giovedì 1 agosto.

Sarà inoltre possibile ammirare la Mostra sulla storia del tatuaggio tradizionale con tavole originali da una collezione privata.

Quest’anno, in occasione del ventennale, il Summer Jamboree, in collaborazione con Diamond Tattoo Senigallia, offrirà ai fan una doppia occasione. Giovedì 1 e venerdì 2 agosto, alla Rotonda a Mare di Senigallia (Marche – AN), sarà possibile farsi fare tatuaggi old school e ammirare artisti di fama internazionale all’opera.

Suddivisi nelle due giornate, chi giovedì e chi venerdì, interverranno alcuni tra i migliori professionisti da tutta Italia: Franco Cecconi, Andrea Cecconi, Gippi Rondinella, Maurizio Fercioni, Giorgio Marini, Maurizio Basile, Marcello Basile, Debora Visco, Marco Tupone, Kelly Red, Sara Petruccelli, Thommy Boy, Luca Testadiferro, Alex Santucci, Tommaso Serpentini, Elisa Esposto, Stefano Cacciatore. Tra questi, ospite speciale solo nella giornata di giovedì 1 agosto, c’è Gippi Rondinella, uno dei pionieri – da qualcuno considerato il padrino – del tatuaggio italiano, fondatore dello storico Tattooing Demon Studio di Roma. Artigiano dei tatuaggi, viaggiatore, Rondinella ha conosciuto diverse leggende del tatuaggio tradizionale statunitense, tra cui Mike Malone, Brian Everett e Felix Leu. Molti nuovi Tattoo artist della scena contemporanea gli sono idealmente debitori.

In occasione del Summer Jamboree Walk In Tattoo, torna anche la Mostra sulla storia del tatuaggio tradizionale, l’esposizione di tavole originali provenienti da una incredibile collezione privata.

Il tatuaggio old school predilige una grafica semplice e diretta, con disegni riconoscibili anche da lontano, con un carico emotivo e romantico, retrò più evidente rispetto a quelli tribali. Rose, rondinelle, marinai, tigri e pantere rampanti, teschi e pugnali sono le immagini più gettonate. Volti femminili esotici, sirene o donne avvolte da serpenti, il sole che sorge dal mare con il contorno di gabbiani, sono alcuni dei disegni che hanno fatto la storia del tatuaggio tradizionale e che riecheggiano nell’iconografia tipica degli anni Quaranta e Cinquanta.

Tutto l’evento sarà accompagnato dal sottofondo easy listening a cura dei dj ospiti: Madame Dynamite, Big 10 Inch, Voodoo Doll, Mickey Melodies, Rocketeer, At’s Crazy Record Hop, Jay Cee, Heidi, Muffin Man, Shuffle DeLuxe. I

Infopoint: Piazza Manni, dal 31 Luglio all’11 Agosto, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 01.00.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XX edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Aperol Spritz, Wild Turkey, Estra Prometeo del gruppo Estra, Algida, Hellmann’s, Sostantia, Flying Tiger Copenhagen, SKYN by Akuel. Partner etico: Lega del Filo d’Oro

