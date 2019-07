BeatleSenigallia 2019 all’insegna del sold-out A tutti i momenti di BeatleSenigallia 2019 è stata presente l’ANDOS, l’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

Si è concluso BeatleSenigallia 2019, co-organizzato con il Comune di Senigallia e con il Beatles Club di Brescia (B.D.I.A.), all’insegna del sold-out, del tutto esaurito!



Era cominciato con un po’ di “amaro in bocca” perché il primo concerto, quello previsto per sabato 22 giugno 2019 con gli YELLOW BEAT, una bravissima cover band di Ancona, è saltato a causa della pioggia che ha inondato Piazza Roma proprio pochi momenti prima dell’inizio e non è stato poi possibile recuperarlo.

Venerdì 12 luglio 2019, in Piazza Roma, la ‘Pièce Teatrale’ LET IT BE, scritta e diretta da Vittorio SACCINTO ha coinvolto il pubblico nell’avvincente racconto dell’incontro verificatosi il 24 aprile 1976 fra John Lennon e Paul McCartney e poi, a seguire, il concerto del CORO del ‘62 e DINTORNI, diretto da Andrea CELIDONI, con la partecipazione straordinaria alla voce e chitarra di Rolando GIAMBELLI, Presidente Nazionale del Beatles Club di Brescia, anticipato dalla commovente e bellissima esecuzione di una canzone dei Beatles (‘Hello goodbye’) da parte dei bambini delle tre classi terze della Scuola Primaria Leopardi di Senigallia, mirabilmente diretti dalla Maestra Adriana Mazzetti.

Sabato 13 luglio 2019, la lunga giornata conclusiva è cominciata in mattinata al Parco della Pace quando, alla presenza del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale, del Presidente Rolando GIAMBELLI e delle altre Autorità Cittadine, è stato inaugurato il MONUMENTO a JOHN LENNON (musicista, poeta, sognatore) dal titolo IMMAGINA la PACE, bellissima opera dell’artista Jesina Stefania RICCI. Il Monumento, che ha affascinato tutti i numerosissimi presenti, è stato realizzato, senza alcun onere per il Comune di Senigallia, grazie al contributo di due importanti Aziende locali e di BeatleSenigallia.

E’ stato pensato ed ideato da BeatleSenigallia per essere un momento di riflessione sulla tematica della Pace (patrimonio dell’intera Umanità) ed in tale ottica è stata resa partecipe la Scuola di Pace Vincenzo Buccelletti. Solamente coinvolgendo tutte le componenti umane e sociali (John cantava: “You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one”, “Puoi dire che sono un sognatore, ma non sono il solo”), si darà concretezza al grido eterno ed utopico di Lennon “date una possibilità alla Pace” (“Give peace a chance”).

Alla sera sempre di sabato 13 luglio 2019, al Foro Annonario, dopo avere ospitato il 18° RADUNO NAZIONALE GEMELLI, si è svolto il concerto conclusivo dei RANGZEN, una fantastica band di Rimini, guidata da Claudio CARDELLI, il cui nome, in lingua Tibetana, significa Indipendenza.

Con le aderenti di tale importantissima realtà di Volontariato cittadina è stato deciso di dedicare l’intera manifestazione BeatleSenigallia 2019 a LINDA McCARTNEY, l’adorata moglie di Sir PAUL McCARTNEY, prematuramente scomparsa all’età di 56 anni, il 17 aprile 1998, per un tumore al seno.

L’attività del Comitato Senigalliese dell’ANDOS è davvero rilevante ed encomiabile e BeatleSenigallia desidera fornire una parola di speranza alle tante donne che combattono con coraggio tutti i giorni contro questo terribile male parafrasando due celeberrime canzoni dei Beatles: WE CAN WORK IT OUT (ce la possiamo fare) WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS (con un piccolo aiuto dei miei amici).

In conclusione, nel rimandare alla prossima edizione (BeatleSenigallia 2020), il ringraziamento sentito a tutte le Aziende che hanno inteso portare il proprio contributo, ad Andrea CELIDONI che ha portato costantemente il proprio contributo in tutti gli eventi ai Media Partner, al Partner Etico e, rigorosamente in ordine alfabetico, a tutti i mass media che hanno svolto la propria attività informativa coniugandola con l’adesione convinta ai messaggi di Pace e Amore (Peace & Love) di BeatleSenigallia: Il Corriere Adriatico; Il Resto del Carlino; La Voce Misena; Milleaffari; Radio Arancia Ancona: Radio Duomo Senigallia; Radio Velluto Senigallia; www.anconatoday.it; www.ansa.it/marche; www.beatlesiani.com; www.centropagina.it; www.cronacheancona.it; www.feelsenigallia.it; www.ilsettempedano.it; www.laltrogiornale.it; www.senigallianotizie.it: www.viveresenigallia.it.