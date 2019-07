All’Arena Gabbiano le attrici Denise Tantucci e Blu Yoshimi presentano “Likemeback” Mercoledì 17 luglio, ore 21:30

Gabbiano per le stelle ospiterà mercoledì 17 luglio le attrici Denise Tantucci e Blu Yoshimi per presentare Likemeback, un film presentato allo scorso Festival di Locarno e incentrato sul rapporto adolescenziale con i social.



Diretto da Leonardo Guerra Seràgnoli, la pellicola racconta la storia di tre ragazze – Lavinia, Carla e Danila – che dopo il loro esame di maturità partono insieme per una vacanza in barca a vela lungo le coste della Croazia. Con loro uno skipper e soprattutto i rispettivi smartphone, utili a rimanere sempre “connesse” e condividere i loro sogni di libertà e spensieratezza. Ma proprio questo modus vivendi finirà per trasformare la loro vacanza in un brutale rito di passaggio all’età adulta, dove tutto cambierà…

Likemeback inizia come un videoclip, prima di scivolare lentamente tra i problemi veri, ma cerca di definire un momento del nostro tempo, mostrandone le contraddizioni. A partire ovviamente dai social, con il tagliente dualismo tra la solitudine interiore e il voyeurismo esibito.

Il regista studia le ragazze quasi come un naturalista, lascia che illustrino il loro mondo Instagram sospendendo quasi ogni giudizio morale, consapevole che l’immagine digitale fa ormai parte del mondo reale. Ma inevitabilmente trapelano, con tocco impercettibile, quasi minimalista, le crepe adolescenziali che questa vita nel bunker porta con sé, parlando di tutto e discutendo di niente. Mondo reale e mondo virtuale diventano così un tutt’uno, rischiando di perdere il contatto con la realtà.

In caso di maltempo gli spettacoli saranno effettuati nella sala interna, dotata di impianto ad aria condizionata.

Per chi voglia saltare la fila alla cassa ricordiamo che è sempre possibile acquistare i biglietti in prevendita online sul sito www.cinemagabbiano.it/ol.

