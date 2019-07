Teatro ragazzi a Senigallia: va in scena “Chiamatemi Pi Gi!” Martedì 16 e mercoledì 17 luglio alle ore 21,30 nel cortile della Biblioteca Comunale

94 Letture Cultura e Spettacoli

Prosegue a Senigallia nel cortile della Biblioteca Comunale (in caso di maltempo all’Auditorium San Rocco) la rassegna di teatro ragazzi “Baracche e Burattini… in cortile!”, promosso dal Comune di Senigallia e con la direzione artistica e organizzazione dell’Atgtp Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata in collaborazione con il Teatro alla Panna.



Martedì 16 e mercoledì 17 luglio alle ore 21,30 va in scena una nuova produzione della compagnia Atgtp, dal titolo “Chiamatemi Pi Gi!”, con Candida Ventura, la regia di Lucia Palozzi e le scene di Ilaria Sebastianelli.

È la storia di un giovane Re alla ricerca della libertà, che dopo la morte di suo padre, è costretto a prenderne il posto, ma la vita da sovrano non fa proprio per lui: troppi doveri, enormi responsabilità, pericoli in agguato… Così fugge inventando una nuova identità e un insolito nome: Pig Gi! In cerca di una casa e di una nuova famiglia, la troverà per caso in un circo.

In scena l’attrice che narra con l’aiuto di oggetti e pupazzi, accompagnando gli spettatori in un viaggio al termine del quale sarà chiaro che la vera libertà è una conquista e che per crescere bene c’è bisogno di giusti limiti, di un buon aiuto e di dare a ogni cosa il suo tempo. Lo spettacolo è ricco di suggestioni visive di semplice concezione ma di grande impatto per il giovane pubblico, che viene catturato dalle continue trasformazioni e sorprese che avvengono sulla scena.

ingresso posto unico 5 euro.

La rassegna “Baracche e Burattini… in cortile!” è inserita nel programma del 21^ Festival dei Burattini Marionette e Teatro di Figura Ambarabà con spettacoli fino al 9 agosto nei Comuni di Agugliano, Chiaravalle, Corinaldo, Jesi, Montemarciano, Santa Maria Nuova, Senigallia, Serra San Quirico, Staffolo, Trecastelli. La sostengono i Comuni. Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Marche-Servizio beni e attività culturali, Amat Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Assitej, Cms Consorzio Marche Spettacolo.

Info:

ATGTP Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata Onlus