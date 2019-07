Pietro Bartolo è tornato a far visita a Senigallia "Onorerò la funzione di parlamentare europeo"

Venerdì 12 luglio, Pietro Bartolo è tornato a farci visita nelle Marche, in un incontro conviviale svoltosi presso il Centro Sociale a Sant’Angelo di Senigallia.



E’ stato certamente un motivo di orgoglio e soddisfazione aver avuto di nuovo con noi l’amico Pietro Bartolo questa volta in veste di Parlamentare Europeo.

Pietro Bartolo aveva promesso che sarebbe tornato e ha mantenuto il suo impegno dimostrando una coerenza ed una fedeltà alla parola data che la dicono lunga sui sentimenti che animano il mandato politico che ha appena iniziato a svolgere.

Nel suo intervento Bartolo, dopo aver ringraziato tutti i presenti per l’affetto e la vicinanza dimostrata, ha ribadito la sua volontà di onorare la funzione di parlamentare europeo in una fase politica dell’Italia e dell’Europa molto difficile e complicata, in attuazione della quale si farà interprete dell’esigenza avvertita da tutti noi di contrastare i movimenti populisti e xenofobi che si tanno progressivamente affermando.

Tra i primi argomenti che occuperanno la sua agenda politica ci sarà il lavoro per una seria revisione del Trattato di Dublino così come l’impegno per modificare una direttiva comunitaria del 2002 che dà agli Stati Membri la possibilità di scegliere se sanzionare o meno chi salva vite in mare a scopo umanitario. E’ proprio su questo presupposto giuridico sancito dallo stesso ordinamento europeo che nasce il Decreto Sicurezza

bis in Italia.

Il 10 luglio Pietro Bartolo è stato eletto vicepresidente della Commissione LIBE, organismo che si occupa di libertà civile e migrazioni. Un incarico prestigioso ed importante, che tiene alto il nome dell’Italia e che Pietro Bartolo saprà svolgere con quell’umanità e passione civile che lo hanno sempre contraddistinto.

Un’elezione carica di significati che rappresenta anche un segnale molto incoraggiante per tutti noi che ci ritroviamo nei valori di accoglienza e solidarietà.

Insomma l’incontro di Senigallia ha dimostrato una volta di più come Pietro Bartolo intendeportare avanti il mandato che i suoi elettori gli hanno conferito con coraggio e determinazione.

Buon lavoro On. Pietro Bartolo!

Da

Le Marche per Bartolo in Europa