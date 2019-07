Andrea Peverada è il nuovo vice allenatore della Goldengas Senigallia "Sta a me ora dimostrarmi all'altezza della categoria, rendermi utile per Foglietti e la squadra, ripagando col lavoro in palestra la società"

122 Letture Sport

Nato a Cremona il 19/09/1983, Andrea inizia il suo percorso da allenatore nel 2011 partecipando al corso “allievo allenatore”, mentre nella stagione successiva inizia il secondo step, partecipando al corso “allenatore di base”.



Contemporaneamente nella stagione 2011/12 e fino al termine del 2013 inizia ad allenare a Cameri, in provincia di Novara, come vice allenatore le squadre giovanili under 17 e 19, più le squadre di Prima Divisione e Promozione.

A inizio 2014 si trasferisce a San Maurizio d’Opaglio, sempre in provincia di Novara, iniziando ad avere responsabilità di capo allenatore con under 13, under 17 e under 18. Nello stesso periodo inizia ad allenare il minibasket e diventa vice in serie D fino al termine della stagione 2015/2016.

Durante il 2015 termina i corsi di “allenatore” (tessera per allenare da capo allenatore fino alla serie B) e minibasket (valida per allenare tutte le categorie del mini).

Nell’estate del 2016 si trasferisce nelle marche e precisamente a Osimo per impegni personali, contemporaneamente entra a far parte dello staff tecnico giovanile della nostra società che lo porta ad allenare, in questi anni, tutte le categorie giovanili dal minibasket all’under 20 più la Promozione e Prima Divisione.

“Sono ovviamente contento – dichiara Peverada – per la “chiamata” e ringrazio Senigallia per quest’opportunità. Sta a me ora dimostrarmi all’altezza della categoria, rendermi utile per Foglietti e la squadra, ripagando col lavoro in palestra la società.

Ufficio Stampa Pallacanestro Senigallia