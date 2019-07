All’Arena Gabbiano il regista Alessandro Capitani per “In viaggio con Adele” L'appuntamento è per lunedì 15 luglio, ore 21:30

123 Letture Cultura e Spettacoli

Gabbiano per le stelle ospiterà lunedì 15 luglio il regista Alessandro Capitani per presentare il film In viaggio con Adele.



La Adele del titolo è una ragazza decisamente speciale, libera da freni e inibizioni, che indossa solo un pigiama rosa con le orecchie da coniglio, non si separa mai da un gatto immaginario e utilizza bigliettini per scrivere qualsiasi cosa le passi per la testa. Alla morte della madre, scoprirà improvvisamente di esserle padre un vecchio attore di teatro, cinico e ipocondriaco (interpretato da Alessandro Haber), proprio alla vigilia della sua ultima grande opportunità nel mondo del cinema.

Mentre intorno a loro si muovono altre figure di rilievo – una nonna scorbutica, una zia avida e un fidanzato misterioso – i due intraprendono un viaggio on the road su una vecchia cabrio…

In viaggio con Adele è la storia di due solitudini, anime che devono imparare a conoscersi, tracciando la rotta di un percorso emotivo prezioso, che prende le mosse dalla Puglia del foggiano, tra terre desolate e un orizzonte a perdita d’occhio.

Alessandro Capitani, al suo esordio sul grande schermo, ha scelto una sceneggiatura scritta da Nicola Guaglianone e incentrata su un personaggio femminile molto particolare. Sara Serraiocco interpreta con grande sensibilità questa ragazza “neurodiversa”, ingenuamente disinibita e sprovvista degli elementari agganci alla quotidianità.

In caso di maltempo gli spettacoli saranno effettuati nella sala interna, dotata di impianto ad aria condizionata.

Per chi voglia saltare la fila alla cassa ricordiamo che è sempre possibile acquistare i biglietti in prevendita online sul sito www.cinemagabbiano.it/ol.