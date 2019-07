Pallacanestro Senigallia: girone con le emiliano-romagnole? Il 16 luglio definiti i raggruppamenti della serie B

Mentre impazza sempre più il mercato di una serie B forse mai così competitiva, con le quattro anconetane Fabriano, Jesi, Ancona e Senigallia che stanno completando i rispettivi roster, sale anche l’attesa per la definizione dei quattro gironi, che verranno ufficializzati dopo il consiglio federale di martedì prossimo 16 luglio.

È in quella data che verranno infatti ratificate le ammissioni di tutte le 64 aventi diritto, con i ripescaggi previsti (nessuna marchigiana interessata) e la conseguente divisione nei canonici quattro gruppi da 16 squadre ciascuno.

Qualche rumors però c’è già e parla di una proposta della LegaPallacanestro, che la Fip potrà accogliere o meno, che prevede, come negli ultimi anni, la marchigiane ancora nel girone C, ma con avversarie in parte diverse dalle scorse stagioni.

Nella proposta della Lega infatti le Marche sarebbero poste come in passato assieme alle abruzzesi, ma non più alle pugliesi, sostituite invece dalle emiliano-romagnole.

Pare ormai scontato comunque, che le nostre corregionali, ben sette (Fabriano, Jesi, Ancona, Senigallia, Civitanova Marche, Porto Sant’Elpidio, Sutor Montegranaro), un numero record, saranno tutte assieme: dunque i derby non mancheranno e l’appeal del torneo ne gioverà di certo.

Se questa bozza fosse confermata, le avversarie delle sette marchigiane sarebbero le tre abruzzesi Chieti, che, guidata in panchina dall’anconetano Coen, punta dichiaratamente alla A2, Teramo e Giulianova e sei emiliano-romagnole: Piacenza, Cento, Ozzano, Faenza, Cesena, Rimini. Sarebbe un girone forse ancora più arduo di quello con le formazioni pugliesi, considerando che almeno tre emiliano-romagnole (Cento, Cesena e Rimini) puntano decisamente molto in alto.