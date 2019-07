Foto Notizia: la notte di “Italia Mundial ‘82” a Senigallia nelle foto di Leopoldi La notte dell'11 luglio 1982 rivissuta negli scatti dello storico fotografo locale

“Campioni del mondo!”, queste tre parole ripetute tre volte dal telecronista sancirono l’inizio dei festeggiamenti in tutti Italia per il trionfo degli azzurri al mondiale spagnolo del 1982.



A questa festa collettiva avevano preso parte anche tantissimi senigalliesi che si erano riversati sia sul lungomare che in qualsiasi vicolo della città per celebrare lo storico traguardo. Nella giornata dell’11 luglio la pagina facebook Archivio Fotografico Storico Leopoldi – Senigallia ha ricordato questa impresa con alcuni scatti molto suggestivi che ben presto sono divenuti virali sui social: “11-7-1982 / 11-7-2019…. 37 anni fa tanta gente scesa in piazza per una giusta causa 🙂 ITALIA MUNDIAL!” si legge nella didascalia che accompagna le immagini.