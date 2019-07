Maltempo: allerta della Protezione Civile anche per il 10 luglio Piogge e temporali potrebbero flagellare ancora la nostra regione: allerta "gialla" anche per il rischio idrogeologico

282 Letture Cronaca

Nuova allerta meteo da parte della Protezione Civile della Marche valida per l’intera giornata del 10 luglio, dalle ore 00:00 alle ore 24:00. Dopo la violenta perturbazione che si è abbattuta su tutta la regione nella giornata del 9 luglio causando gravi danni sulla costa ed allagamenti, una nuova ondata di maltempo potrebbe tenere in scacco tutto il centro nord per altre 24 ore.