ConTesto, primo concerto a Senigallia Il 12 luglio nel cortile della biblioteca

Si terrà venerdì 12 luglio il primo concerto gratuito della rassegna di musica inedita ConTesto.

L’appuntamento è alle ore 21 al Cortile della Biblioteca Antonelliana e per l’occasione si esibiranno i Run Chicken Run e i Red Blind.

ConTesto, cofinanziato dalla Regione Marche nell’ambito del progetto CO.ES.A., è promosso dalla Consulta dei Giovani di Senigallia in collaborazione con Habitat Senigallia e altre numerose realtà. L’obiettivo è ricreare una scena musicale giovanile a Senigallia.

Dopo la prima serata di lancio, gli altri appuntamenti, sempre con inizio alle ore 21 e sempre al Cortile della Biblioteca Antonelliana, si terranno il 26 luglio, il 12 agosto, e il 13 e 20 settembre.

In tali date potranno partecipare gruppi o singoli artisti proponenti musica inedita e che abbiano un repertorio pronto per esibirsi in un concerto live della durata minima di 45 minuti. Sarà possibile presentare materiali non originali come delle cover, ma non dovranno superare un terzo dell’intera esibizione.

Essendo una rassegna destinata a giovani, i tre quarti della band dovrà avere un’età inferiore ai 35 anni. Tenuto conto dei criteri sopra elencati la direzione artistica valuterà ogni singola proposta.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero verde 800211212. Il modulo d’iscrizione, invece, è disponibile insieme al bando sul sito www.informagiovani-senigallia.it.