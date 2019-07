Vela: ottime notizie per il Sailing Park da Porto San Giorgio e dal lago di Bracciano Piazzamenti nelle classi Optimist e 470 per gli atleti del team composto dai club velici di Senigallia, Marotta e Torrette

Il 29-30 giugno presso la Lega Navale Italiana di Porto San Giorgio si sono svolte le seconde e ultime selezioni zonali (regionali) per i Campionati Italiani che si terranno a fine agosto/inizio settembre a Reggio Calabria.

I ragazzi del team Sailing Park (Club Nautico Senigallia, Lega Navale Italiana sez. di Senigallia, Vela Club Marotta e Circolo Velico Torrette) si sono particolarmente distinti portando questo team a livelli ragguardevoli.

I ragazzi, allenati da Giacomo De Carolis e da Riccardo Macrillante, hanno ben figurato ottenendo dei risultati eccellenti nelle sette prove effettuate: si sono infatti qualificati cinque atleti dei diciassette che hanno partecipato alle due regate di selezione. Gli atleti qualificati sono Mattioli Jacopo e Valenti Sebastiano negli juniores, Lancioni Nicola nei 2008 e Massina Chiara e Pelizza Sofia nei 2009: complimenti a tutti loro perché questi risultati si ottengono grazie a costanti allenamenti e allo spirito di squadra instauratosi in questi anni.

Ecco in ordine i risultati dei ragazzi alla fine delle due selezioni disputatesi una a Porto Civitanova e l’ultima a Porto San Giorgio:

negli Juniores su 64 partecipanti:

3° Mattioli Jacopo con tre primi posti e due terzi nelle varie prove: complimenti continua così!

4° Valenti Sebastiano con due secondi, un terzo e un quinto nelle varie prove: come per Jacopino, complimenti e continua così!

14° Bolano Edoardo con un ottimo terzo posto e un sesto posto nelle varie prove;

21° Lancioni Nicola;

25° Pelizza Elena;

28° D’Eboli Ferdinando Emanuele;

34° Monari Marco;

40° Vassura Edoardo;

41° Lignola Pietro;

43° Vassura Alessandro;

54° Polese Anna;

48° Bertini Selita;

64° Montanari Lorenzo.

nei Cadetti su 19 partecipanti:

3° Massina Chiara con un secondo e ben tre terzi nelle varie prove: strepitosa continua così!

4° Pelizza Sofia con degli ottimi secondo e due quarti nelle varie prove: complimentissimi anche a te!

6° Bambini Giulio con dei buonissimi quarto e quinto nelle varie prove;

17° Scalini Adele con un buon ottavo nella prima prova.

L’allenatore Giacomo De Carolis ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto di tutti i nostri atleti. Oltre ai ragazzi che hanno centrato la qualificazione, anche gli altri sono stati tutti bravissimi. Ora dobbiamo rimanere concentrati sugli allenamenti in vista della prossima regata, la 4° Tappa Trofeo Optimist Italia Kinder+Sport 2019, che si svolgerà dal 26 al 28 luglio a Marina di Ravenna”.

Sempre dal 29 al 30 giugno, si è svolta ad Anguillara Sabazia (Lago di Bracciano) la 4° Regata Nazionale 470 (classe olimpica) di Ranking FIV e 2° tappa del circuito Master Nazionale, a cui ha partecipato il nostro equipaggio master 470 composto da Borghi Enrico ed Eusebi Davide del team Sailing Park.

Delle sei prove previste, nei due giorni di regate, ne sono state svolte ben cinque: il primo giorno sono state svolte tutte e tre le prove con vento tra i 7 gli 11 nodi da Nord. Il secondo giorno sono state svolte due prove dopo ore di attesa con un bel vento che oscillava tra gli 8 e i 13 nodi da Ovest. I nostri portacolori hanno chiuso sesti assoluti e terzi nella categoria Master. Un buon risultato considerando il livello degli avversari, e che l’equipaggio si è costituito da pochi mesi. I nostri “ragazzi” sono tornati a casa soddisfatti e con nuovi spunti per i prossimi allenamenti.

Enrico Borghi, il timoniere, ha dichiarato: “Siamo tornati abbastanza soddisfatti, perché abbiamo fatto alcune belle prove, ma c’è ancora da fare. Siamo sulla strada giusta e sappiamo dove dobbiamo lavorare di più in vista del Campionato del Mondo Master 470, che si terrà sul Lago di Como (Gravedona), a metà Luglio”.

Complimenti a tutti i ragazzi che hanno partecipato a queste due importanti manifestazioni e ai loro super coach, forza Sailing Park!

Ringraziamo, per concludere, gli sponsor, i genitori dei ragazzi e i quattro circoli velici del Sailing Park (Club Nautico Senigallia, Lega Navale Italiana sez. di Senigallia, Vela Club Marotta e Circolo Velico Torrette).

Buon vento!

da Sailing Park

Club Nautico Senigallia

Lega Navale Italiana sez. Senigallia

Vela Club Marotta

Circolo Velico Torrette