Marche: c’è il via libera per le spiagge dog-friendly Gli stabilimenti saranno liberi scegliere

Buone notizie per i nostri amici a 4 zampe: c’è il via libera all’unanimità del Consiglio Regionale Marche per la proposta di legge sull’accesso dei cani alle spiagge.