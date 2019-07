Senigallia, “Le piante carnivore” a Bosco Mio Appuntamento per venerdì 5 luglio alle ore 18.30

Quale luogo migliore per presentare un volume sulle piante carnivore che il “neonato” gioiellino verde di Senigallia? Bosco mio, in Strada della Saline, spazio di verde urbano dove la natura brulica vivacemente in ogni stagione, venerdì 5 luglio alle ore 18.30 ospita la presentazione del bellissimo “Manuale delle piante carnivore per giovani esploratori”, edito meno di un mese fa da White Star.



Il libro, scritto da Elena Fin e illustrato da Rossella Trionfetti, racconta con un linguaggio interessante, uno stile divertente e illustrazioni buffe e colorate, le principali caratteristiche e peculiarità di queste curiose specie che da sempre affascinano grandi e bambini.

Nel manuale si possono trovare anche suggerimenti e indicazioni per coltivare i più stupefacenti elementi del mondo vegetale: le piante carnivore. Ad accompagnare i giovani esploratori alla scoperta di questo mondo misterioso tra le pagine del volume nientemeno che Charles Darwin, che insieme a un goffo e divertente assistente fornirà preziose informazioni storiche, dati scientifici e tante curiosità su queste bizzarre protagoniste del mondo naturale.

All’interno del progetto Terre Plurali, organizzato da Sena Nova insieme a Fosforo: la festa della scienza, la cui fruttuosa collaborazione è ormai collaudata, la presentazione del manuale vedrà presenti l’illustratrice Rossella Trionfetti e lo scienziato Luca Dori, che proporrà un laboratorio didattico sulle piante carnivore in perfetto stile Fosforo.

L’evento è interamente gratuito ma è necessario prenotarsi su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-le-piante-carnivore-a-bosco-mio-64493505812 o su https://www.facebook.com/events/2563691483664242/