Pro natura e Monti Sibillini a Senigallia! GSA invita ad una serata aperta per la natura e il cambiamento degli stili di vita

Venerdì 5 luglio a Senigallia, a partire dalle ore 19.00, presso la Libreria IoBook, in Via Cavour 32, il GSA incontrerà il presidente nazionale della Federazione Pro Natura, Mauro Furlani, che esporrà le attività e gli obiettivi dell’associazione.



Alle 20.30 sarà offerto un aperitivo con prodotti dell’azienda Scolastici e SeminaMenti, a seguire, alle 21.30, nell’ambito della rassegna Le Marche tra le righe, si terrà la presentazione del libro “Una Yurta sull’Appennino“, di Marco Scolastici. Il libro, vincitore del premio letterario Mario Rigoni Stern, racconta la storia autobiografica dell’autore, un pastore che non si è piegato al terremoto che ha colpito l’area dei Sibillini nel 2016.

