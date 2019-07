All’istituto Giacomelli di Senigallia la parola d’ordine è creatività Fino al 18 luglio attività di laboratorio e lavoro di squadra

105 Letture Cronaca

Dal 17 giugno al 18 luglio un susseguirsi di attività stimolanti e creative; dalla scienza all’arte, passando per la lingua inglese, un insieme di attività progettuali che coinvolgeranno circa 200 ragazzi di scuola primaria.

L’istituto Comprensivo Mario Giacomelli, ha ottenuto due importanti finanziamenti dal Fondo Sociale Europeo, uno riguardante il miglioramento delle Competenze Chiave degli allievi e l’altro sul Potenziamento dell’Educazione al Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.

12 moduli formativi si intrecceranno e susseguiranno permettendo così il coinvolgimento dei ragazzi di tutti i plessi di scuola Primaria dell’Istituto: Cesanella, Scapezzano, Cesano e Puccini.

Parola d’ordine “creatività” sinonimo di “scoperta” attraverso attività laboratoriali e lavoro di squadra; esperienze uniche per potenziare le competenze chiave e valorizzare il Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, anche in lingua inglese, un approccio destrutturato e oltre la logica trasmissiva dei saperi, utilizzando diversi linguaggi come elemento di scoperta, unione e condivisione.