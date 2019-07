Concerto alla Chiesa dei Cancelli di Senigallia aspettando la Maratona Bach Il 4 luglio l'Orchestra Barocca delle Marche, col senigalliese Alessandro Ciccolini primo violino

124 Letture Cultura e Spettacoli

La Maratona Bach suonerà per la quarta volta nell’estate senigalliese, venerdì 5 luglio prossimo.



Ed in vista di questo appuntamento sono tante le iniziative proposte dalla Scuola di musica ‘B. Padovano’ di Senigallia.

Tra gli appuntamenti più attesi, quello con l’Orchestra barocca delle Marche “Accademia del Leone”, giovedì 4 luglio, alle 21.15 alla Chiesa dei Cancelli, con il senigalliese Alessandro Ciccolini, primo violino concertatore.

Ingresso 10 €.

Ciccolini ci condurrà in un momento musicale di grande spessore e molto originale. E’ proprio lui a parlarci del concerto che proporrà insieme all’orchestra di musica barocca “Accademia del Leone” una realtà musicale fortemente legata a questo territorio: “Eseguiremo un estratto dalla raccolta dell’estro armonico di Antonio Vivaldi, composta originariamente di dodici concerti e pubblicata nel 1711 in Olanda; l’orchestra eseguirà sei di questi concerti, dove sarà possibile ascoltare da uno a quattro violini solisti accompagnati dal resto dell’ensamble. L’ensamble è composto da sette musicisti, la maggior parte dei quali sono miei allievi. L’aspetto interessante è che questi concerti verranno eseguiti con strumenti originali o copie fedeli dell’epoca, con una lettura ‘storicamente informata’. Tale definizione definisceun approccio legato allo studio approfondito della prassi esecutiva dell’epoca, l’attenzione è quindi rivolta ad una lettura molto attenta sia degli strumenti sia del modo di suonarli. La volontà è quella di riproporre questa musica esattamente come veniva proposta all’epoca”.

Un articolato percorso che culminerà nella Maratona Bach334, di venerdì 5 luglio prossimo, dalle 6 alle 24.00, alla Rotonda a mare di Senigallia.

Da

Scuola Musica Padovano