Fine giugno da ricordare al Marzocca Summer Festival e non è finita qui Il 3 luglio uno spettacolo teatrale

Ultima sera di giugno (30 giugno) sul lungomare di Marzocca da ricordare; le tante persone intervenute non dimenticheranno facilmente lo spettacolo di ieri sera”…E il sogno continua “ a cura del Centro Fitness Boomerang ASD.

Il mare, la luna, le stelle, la brezza ed 80 piccoli grandi artisti ,le più piccole di tre di età,le più grandi di 19 anni e poi lui il nostro Roberto Bolle, Francesco l’unico maschietto della compagnia, senza ombra di dubbio grande promessa della danza classica; sotto la guida delle splendide insegnanti ci hanno deliziato offrendo un saggio della loro bravura, cimentandosi in passi di danza classica e moderna,hip hop e contemporaneo. I colori dei tutù e dei costumi,la musica,il cuore e la passione uniti allo sciabordio delle onde del mare hanno regalato momenti di emozione unici.

E questo è solo l’inizio! Il Marzocca Summer Festival, organizzato dal Comune di Senigallia, con la collaborazione del Comitato Enjoy Marzocca ed il sostegno di novanta commercianti del territorio, offrira’ ancora numerose serate per tutti i gusti e per tutte le età; continueremo il 3 luglio con “ Che Imbrojo” , uno spettacolo teatrale a cura dell’Associazione Balta e Ribalta ed il 4 luglio con “ Bullo…. non sei bello” uno spettacolo musicale a cura dell’Istituto L.Pieroni di Montignano e dell’Associazione Musica Antica e Contemporanea.

Ricordiamo inoltre che tutti gli spettacoli sono gratuiti e che nel corso di ogni serata saranno distribuite le magliette simbolo del Marzocca Summer Festival e dell’estate le cui offerte sono destinate alla Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche.

Da

Margherita Angeletti