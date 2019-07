Continua la rassegna ‘Le Marche tra le righe’: serata sui cambiamento di stili di vita Appuntamento per venerdì 5 luglio: alle 21.30 la presentazione di Una Yurta sull’Appennino” di Marco Scolastici

Continua la rassegna ‘Le Marche tra le righe’ una serie di presentazioni, incontri ed appuntamenti dedicato ad autori e letteratura Marchigiana. La rassegna si svolge con cadenza ( più o meno ) settimanale durante l’ estate, ma diventerà un filo rosso che ci accompagnerà nel tempo, un elemento caratteristico della libreria iobook.



Riusciremo a conoscere attraverso il racconto degli scrittori marchigiani un po’ più di noi stessi, della nostra identità, della nostra memoria?

Quattro gli incontri previsti a luglio: saranno con noi Marco Scolastici, Adrian Bravi, il gruppo di autori che ha scritto ‘Marche d’autore’ e Paolo Teobaldi.

Venerdì 5 luglio ore 19.00 siete tutti invitati in libreria ad una serata all’insegna di ambiente, natura e cambiamento di stili di vita.

Dalle 19 alle 20.30 la libreria Iobook ospita il GSA e Mauro Furlani Presidente Pro Natura che esporrà il discorso morale sulle attività del coordinamento associativo Pro Natura fatto già all’Assemblea Nazionale 2019 e lo accompagnerà con delle proiezioni.

Sarà un momento di scambio di idee e creazione di ponti e collaborazioni tra le associazioni che hanno in comune obbiettivi e l’intento di una battaglia serrata per l’ambiente e il clima in un periodo politicamente difficile.

Alle 20.30 ci sarà una pausa/aperitivo con prodotti rigorosamente marchigiani offerti dalla Libreria e dalle aziende biologiche SeminaMenti di Laura Nolfi e Azienda Scolastici.

Infine alle 21.30 , nell’ambito della rassegna “Le Marche tra le righe”, vi sarà la presentazione del libro “Una Yurta sull’Appennino” di Marco Scolastici che ci parlerà del suo cambio di vita e dell’esperienza di rinascita e sopravvivenza nei territori dei Sibillini dopo il terremoto.

Marco Scolastici sarà intervistato da Maximiliano Cimatti.