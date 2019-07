Senigallia: il lutto di Marzocca per la scomparsa di Padre Danilo L'ex parroco della frazione, poi missionario in America Latina, si è spento a Venezia

Lutto a Marzocca di Senigallia per la scomparsa, avvenuta nei giorni scorsi, di padre Danilo Bissacco, parroco della frazione tra gli anni Settanta e gli anni Novanta.



L’uomo si è spento a Venezia a 81 anni.

Pur da tempo lontano da Marzocca, la comunità locale non lo aveva affatto dimenticato: dopo il lungo periodo come parroco della frazione, era stato missionario in Sud America, in particolare in Paraguay, quindi era tornato in Veneto.