“Gli allarmi sanità del Consigliere Volpini sono attendibili?” Tribunale del Malato: "Se si è in maggioranza i problemi non si denunciano con gli allarmi, ma si risolvono concretamente"

189 Letture Politica

Nelle ultime due settimane il Consigliere Volpini è uscito sui mezzi d’informazione con due allarmi-sanità: uno il giorno 11/6 u.s. sulla situazione del Servizio di Oncologia dell’Ospedale di Senigallia e l’altro in data 27/6 u.s. sulla situazione del personale infermieristico ed OO.SS dell’Area Vasta 2. Dalle parole decise e dagli intenti forti, potremmo pensare che il Consigliere Volpini sia un Consigliere di opposizione all’attuale maggioranza che governa le Marche.



Siamo sulla strada sbagliata perché il consigliere Volpini è Presidente della Commissione Sanità ed è stato a lungo consigliere con delega alla Sanità, in assenza dell’assessore preposto.

Se si è in maggioranza i problemi non si denunciano con gli allarmi, ma si risolvono concretamente. Si dovrebbe andare oltre per coerenza: se si trovano ostacoli insormontabili alla soluzione degli stessi, o si ravvisa la non volontà a volerli risolvere, esiste una sola alternativa: le dimissioni con perdita dei corrispettivi vantaggi economici.

Un consiglio ci preme inviargli: ascolti tutte le proposte organizzative che gli pervengono, ci perda tempo in dibattiti seri e concreti. Può anche darsi che così facendo lanci qualche allarme di meno ed ottenga qualche risultato di più.

Umberto Solazzi e Carlo Massacci

Tribunale del Malato -Senigallia