Amianto, segnalazione a Filetto di Senigallia Asur relaziona sugli interventi di competenza del Comune

136 Letture Cronaca

Una recente segnalazione sulla presenza di amianto a Senigallia è giunta da una zona periferica, precisamente dalla Strada Comunale Morro d’Alba Filetto.



Qui si trova un struttura che, guardando le fotografie, non ha nemmeno bisogno di grandi descrizioni sulla presenza di amianto.

A riguardo l’ALA ha chiesto a chi di dovere, di effettuare un sopralluogo per verificare quale possa essere la migliore soluzione per la tutela della salute della gente.

Dopo essermi rivolto agli organi preposti per i dovuti sopralluoghi ed i provvedimenti da adottare a riguardo, è giunta questa importante risposta da parte Marche, Area Vasta 2, in cui si spiega che “a seguito dell’esposto, personale ispettivo del Servizio Ambiente e Salute, il 14 giugno scorso ha proceduto alla verifica richiesta, relazionando in merito al sindaco di Senigallia per i provvedimenti di competenza”.