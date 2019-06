Al via il CaterRaduno: le modifiche alla viabilità il concerto all’alba Valide anche per per le dirette radiofoniche; istituito il divieto di sosta su lungomare Marconi, da via Rattazzi a piazzale della Libertà

326 Letture Cultura e Spettacoli

Per garantire lo svolgimento in sicurezza delle dirette radiofoniche del CaterRaduno e del concerto all’alba di Mahmood, il Comune di Senigallia ha emesso un’ordinanza contente alcune modifiche alla viabilità su lungomare Marconi, piazzale della Libertà e vie limitrofe.



Dalle ore 5 alle ore 8 e dalle ore 17 alle ore 20 del 27 giugno, nonché dalle ore 17 alle ore 20 del 28 giugno 2019, sarà istituito il divieto di sosta su lungomare Marconi, da via Rattazzi a piazzale della Libertà (lato monte) e in piazzale della Libertà (lato nord), da lungomare Marconi e via Zara.

Dalle ore 5 alle ore 8 del 28 giugno sarà istituito il divieto di sosta su lungomare Marconi, da via Rattazzi a piazzale Della Libertà; in piazzale della Libertà, da lungomare Marconi e via Mondolfo e da via Mondolfo a via Corridoni, riservando l’area per la sosta dei veicoli a servizio delle persone disabili munite di contrassegno; su lungomare Alighieri, da piazzale della Libertà a via Lazio, riservando gli stalli di sosta al parcheggio delle biciclette.

Dalle ore 5,30 alle ore 8 e dalle ore 17,30 alle ore 20 del 27 giugno, e dalle ore 5 alle ore 8 e dalle ore 17,30 alle ore 20 del 28 giugno, a esclusione delle biciclette, nessun veicolo potrà transitare su lungomare Marconi, da via Rattazzi a piazzale della Libertà (il traffico sarà deviato in via Rattazzi) e in piazzale della Libertà, da lungomare Marconi a via Zara. Dalle ore 5 alle ore 8 del 28 giugno, inoltre, sarà istituito il senso unico di circolazione, con direzione di marcia ammessa mare – monte, in viale 4 Novembre, da piazzale della Libertà a via Podesti e via Bonopera.

Dalle ore 15,30 alle ore 20,30 del 29 giugno sarà istituito il divieto di sosta su lungomare Marconi, da via Rattazzi a piazzale della Libertà, e in piazzale della Libertà, da lungomare Marconi e via Mondolfo e da via Mondolfo a via Corridoni, riservando l’area per la sosta dei veicoli a servizio delle persone disabili munite di contrassegno.

Dalle ore 16 alle ore 20,30 del 29 giugno, a esclusione delle biciclette, sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli su lungomare Marconi, da via Rattazzi a piazzale della Libertà, con deviazione del traffico in via Rattazzi, e in piazzale della Libertà, da lungomare Marconi a via Zara. Inoltre, nel medesimo orario, sarà istituito il senso unico di circolazione, con direzione di marcia ammessa mare – monte, in viale 4 Novembre, da piazzale della Libertà a via Podesti e via Bonopera.

Ovviamente gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi di pubblica conoscenza mediante l’apposizione dei prescritti segnali stradali.