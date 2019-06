Al Tennistavolo Senigallia la 45° Coppa Marche Il punteggio ottenuto ha distanziato di gran lunga tutte le altre società

Il Tennistavolo Senigallia si è aggiudicato la 45° Coppa Marche che si è svolta domenica 23 giugno presso il bellissimo palazzetto Eurosole Forum di Civitanova Marche, campo di gara della LUBE Volley. Grazie ai numerosi piazzamenti dei senigalliesi il punteggio ottenuto ha distanziato di gran lunga tutte le altre società con 47 pts contro i 17 delle seconde classificate.



Nella categoria giovanile unificata Patrignani Lorenzo ha ottenuto il secondo posto perdendo la finale con Giampaoletti Michele di Jesi. Nonostante il livello tecnico dell’avversario, l’allievo del Centro Olimpico, in svantaggio 2 a 0, è riuscito a recuperare portandosi prima in parità e poi a giocarsi l’incontro al quinto ed ultimo set ma non riuscendo a prevalere.

In semifinale Berluti Marco, anche lui sconfitto da Giampaoletti. Per la categoria maschile assoluta il risultato migliore è stato quello di Pierpaoli Nicolò che è approdato alla finale, perdendola però per 3 a 0 contro Piatanesi Samuel in un match che tuttavia non ha visto esprimere tutto il potenziale del sedicenne senigalliese. I due avversari si conoscono molto bene dato che Piatanesi ha svolto il Servizio Civile proprio presso il Centro Olimpico avendo modo di giocare con tutti i ragazzi del vivaio. Stessa sorte è capitata a Fiorentini Lorenzo che dopo aver battuto nei quarti il compagno di squadra Spinozzi Paolo ha incontrato l’ostacolo di Piatanesi. Sempre Fiorentini, nel doppio, ha ottenuto un altro terzo posto con Salvatierra Brandon di Pesaro.

La vittoria è venuta da Conti Angela nell’individuale femminile che ha battuto Bistofini Giuseppina (Corridonia) in finale dopo aver superato Ferretti Emanuela di Fabriano. Per Conti, fresca campionessa federale degli Enti di promozione Sportiva, si tratta di un altro ottimo risultato di una stagione che l’ha vista fare un salto di qualità.

Dopo anni di dominio di San Marino la Coppa Marche torna a Senigallia con pieno merito riportando il trofeo nella provincia di Ancona. Negli ultimi dieci anni Senigallia ha vinto il trofeo 4 volte contro le 5 di San Marino ed una di Ascoli Piceno.